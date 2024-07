Champions, Conegliano inserita nel girone A

C'era curiosità e anche un pochino di ansia, di quella positiva naturalmente, per conoscere quello che sarà il cammino della Prosecco Doc Imoco Conegliano nella prossima Champions League.

Questa mattina a Lussemburgo, nella sede della Cev, sono stati effettuai i sorteggi della fase a gironi della massima competizione per squadre di club: le pantere, detentrici del titolo, sono state inserite nel girone A con le polacche del Developres Resovia, ormai una rivale abituale per le gialloblù, le campionesse di Bulgaria del Plovdiv e una squadra che uscirà in ottobre dal turno preliminare di qualificazione tra le bosniache dello ZOK Gacko e le croate del Mladost Zagabria.

Si partirà dal prossimo 6 novembre per terminare a gennaio. Non cambierà inizialmente la formula con cinque pool da 4 squadre ciascuno come nelle ultime edizioni, con promozione diretta ai quarti di finale per le prime classificate e un barrage tra le seconde e la miglior terza per decretare le altre tre qualificate ai quarti di finale con match di andata e ritorno (tra il 4 e il 13 marzo '25).

La novità

Le fasi finali invece presenteranno delle modifiche nella modalità di svolgimento. Addio alla finale unica, ufficiale invece il ritorno alla Final Four, che si disputerà in sede unica il 3 e 4 maggio 2025. In palio, tra le vincenti dei quarti, il titolo di Campione d'Europa.