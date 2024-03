Lo “strano” esonero di Daris Amadio: il coach montebellunese lascia Busto a un passo dall’A1

È proprio vero che non ci si può mai sentire del tutto tranquilli nel mondo dello sport, soprattutto quando si è allenatori, ancora meno quando i risultati - paradossalmente - sono dalla parte di chi li ha ottenuti. Il caso di Daris Amadio è emblematico. A inizio febbraio non si poteva che celebrare il secondo posto nella Pool Promozione in A2 e la finale di Coppa Italia della Futura Giovani Busto Arsizio. A distanza di un mese e mezzo, quella seconda piazza è stata mantenuta e la formazione lombarda è sicura da tempo di partecipare ai play-off che mettono in palio la Serie A1, ma Amadio non è più l’allenatore delle Cocche. Il suo esonero è stato reso noto nelle ultime ore, subito dopo la partita persa dalla Futura Giovani contro Cremona. Un ko ininfluente ma che forse lascia intravedere qualche piccola crepa che la società ha voluto riparare per tempo.

Nelle ultime cinque gare, infatti, Busto Arsizio ha perso tre volte, un trend che ha in parte preoccupato i tifosi che temono ci si stia rilassando troppo in vista del traguardo. Gli stessi tifosi che sono rimasti comunque spiazzati dall’esonero, come si legge in uno dei commenti social a corredo dell’annuncio ufficiale: “Se questa squadra è arrivata in finale di coppa per la prima volta, ha vinto tutte le gare in casa e ha enormi possibilità di passaggio in A1 lo deve anche al lavoro di questo Signore”.

L’addio non macchia la splendida stagione dell’allenatore di Montebelluna, l’ennesima di una carriera di tutto rispetto. Classe 1985, dopo l’esperienza da vice nel Volley Soverato e l’apprendistato all’estero fra Tunisia, Ungheria e Australia, ha poi guidato in A2 Marsala e Montecchio, rivelandosi fra i tecnici più emergenti e interessanti della categoria. Dando uno sguardo al passato il ‘leitmotiv’ della carriera di Daris è sempre stato quella del grande studioso/appassionato e giramondo, infatti, dopo le prime esperienze vicino casa in vari club maschili e femminili, nel 2008 viene chiamato a far parte dello staff legato alla U18 maschile della Sisley Treviso. Nel 2011, prima l’esperienza in Giappone da assistant coach presso i NEC Red Rockets, poi l’esordio da capo allenatore in Serie B1 femminile alla Red Volley Villalta.

Nei quattro anni successivi prende il volo attraversando ben due continenti per fare da assistente allenatore nella nazionale maschile del Camerun (con partecipazione ai Mondiali in Polonia nel 2014) e nella nazionale maschile Under 23 dell’Australia, con annesse esperienze in vari team di Melbourne. Il ritorno in Italia arriva nella stagione 2015/16, in cui si occupa delle statistiche presso il Volley Soverato, in una stagione, che vede le calabresi arrivare alle semifinali playoff e alla finale di Coppa Italia; nella successiva l’esperienza incredibile come allenatore del TB-Flogbóltur nelle isole Far Oer ed assistente allenatore della nazionale femminile ungherese, prima riprendere la strada per Soverato come assistant coach.

Nel 2018, archivia l’esperienza al CSS Sfaxien nella prima lega tunisina, fa rientro definitivamente nello ‘stivale’ per prendersi il posto alla Sigel Marsala, dapprima come assistente e poi capo allenatore sul finire della stagione 2019/20. Nel 2021/22 approda alla corte di Montecchio, dove centra ancora una volta la qualificazione ai playoff incrociando nel primo turno proprio la Futura prima di diventarne il tecnico nelle ultime due stagioni.