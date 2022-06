Serie A1 femminile, c'è la conferma: Sylla lascia l'Imoco e va a Monza

Che non avrebbe proseguito l'avventura in gialloblù era cosa nota e risaputa, ma la mattinata odierna è servita a rendere il tutto ufficiale. Dopo quattro anni Myriam Sylla lascia la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano per trasferirsi all'ambiziosissima Vero Volley Monza (percorso analogo già compiuto qualche settimana fa da Raphaela Folie), che punta con decisione a strappare lo scudetto alle pantere.

La schiacciatrice, capitano della nazionale che ha trionfato agli ultimi europei, lascia in eredità tantissimo: con la squadra di Santarelli ha conquistato tre scudetti, tre coppe italia, tre supercoppe di Lega ma soprattutto la Champions del 2021, la prima in assoluto di questa società. Un palmares di grande livello, ma ad un certo punto della carriera i cicli finiscono e voltare pagina diviene cosa inevitabile.

Queste le dichiarazioni di Sylla rese all'ufficio stampa della formazione brianzola:

"Sono felice ed entusiasta di far parte del Vero Volley, realtà che ho scelto perché negli ultimi anni è diventata tra le migliori d'Italia. Affrontare Monza in Finale Scudetto con Conegliano è stato difficile, visto che non c'era squadra migliore che potesse metterci i bastoni tra le ruote. L'ambiente che ho respirato all'Arena durante Gara 2 e Gara 4 è stato da brividi: il pubblico, l'affetto che ho visto nei confronti delle ragazze; mi ha colpito molto la mentalità, il modo in cui la squadra ci ha affrontate. Sono per questo contenta di entrare a far parte di questa atmosfera e di continuare il lavoro che il Vero Volley ha iniziato lo scorso anno. Ho esperienza ma penso che non si smetta mai di imparare. Voglio continuare a farlo, anche a Monza, mettendo a disposizione la disponibilità, l'energia, la voglia di imparare ed aiutare che mi appartiene. Sono certa che tutto il gruppo si metterà a disposizione per raggiungere gli obiettivi e questo potrà creare una base dalla quale partire. Spero di riuscire ad entusiasmare i tifosi, cosa che mi ha sempre accompagnata nella mia carriera, visto che ho cambiato poche squadre, e di entrare nel cuore dei monzesi, creando qualcosa di speciale. Ringrazio la società che mi permette di mettermi in gioco con la maglia di Monza, tutto il Vero Volley. Vorrei vivere insieme a voi grandi esperienze, a partire dalla prima gara di campionato, dove spero di vedervi numerosi come in Finale Scudetto".