Team Conegliano, la prima vittoria va…in Porto: 3-2 contro l’Euromontaggi

Buona la terza: ilconquista la prima vittoria di questo campionato di B1 femminile e lo fa al termine di un match dai mille volti, imprevedibile come non mai. Si sapeva bene quanto la trasferta dicontro l’fosse complicata e le previsioni sono state rispettate in pieno. Partenza del primo set sulle ali dell’entusiasmo per le padrone di casa, subito avanti 5-3. Il time-out di coach Martinez porta I suoi frutti e la gara si riequilibra, con Conegliano costantemente combattiva ed efficace in difesa, tanto da arrivare a un incredibile

Il break dell’Euromontaggi porta la formazione mantovana sul 21-18, ma sul 24-22 e con due set ball per Porto Mantovano, le gialloblu recuperano e portano il parziale ai vantaggi. Finisce 27-25 per le locali, un beffardo finale che però non scoraggia Conegliano. Il pareggio è dietro l’angolo, il secondo set è un autentico assolo delle giocatrici di coach Martinez: la ricezione viene ulteriormente perfezionata e le venete riescono a portarsi su un rassicurante 13-5 in proprio favore. Il parziale dura ben poco, il 25-15 è emblematico della voglia di reagire del Team.

L’Euromontaggi riesce però a vincere il terzo set, ancora una volta molto combattuto, con le mantovane che riescono ad approfittare di un pizzico di nervosismo per un 25-22 che sa nuovamente di beffa. L’entusiasmo sembra trascinare le padrone di casa anche nel set successivo e il 7-3 iniziale ne è una chiara testimonianza: Conegliano ha però sfoderato una prestazione superlativa, rimontando e mantenendo tre punti di vantaggio, per poi rendere incolmabile il divario fino al 25-21 che ha sancito il tie-break.

Nonostante la stanchezza, le gialloblu hanno disputato un quinto set da incorniciare, senza storia per le avversarie e caratterizzato da una grande precisione in difesa e da attacchi sapienti e ben calibrati. Il 15-8 fa impazzire di gioia le ragazze che proveranno a concedere il bis nella prossima sfida casalinga contro Udine. Da rimarcare la prestazione eccellente di Cristina Barcellini, capace di totalizzare 22 punti. Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 2-3 (27-25, 15-25, 25-22, 21-25, 8-15)

EUROMONTAGGI: POGGI 1 MISERENDINO 14 RICCATO 18 DALL’ORSO 6 MARCELLETTI GHIRARDELLI 7 CARANDINI 9 COLLET 4 GARAU NE FIORELLINI 6 LIBERI MAZZARINI E MASSAFELI. ALL: MARONE E LUPPI

CONEGLIANO: TOSI 15 VOLPINI 9 DE STEFANI 10 ZIA BARCELLINI 22 PESCE 3 MENEGALDO 9 WABERSICH 2 FLORIAN NORDIO LIBERI CESCHIN E PEGORIN. ALL MARTINEZ E VIEL