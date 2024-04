Una trevigiana DOC in Romagna: il talento di Anna Piovesan al servizio dell’Omag Marignano

È ancora presto per dirlo, ma i tifosi dell’Omag Marignano sperano che il nuovo acquisto della loro squadra, la giovane schiacciatrice Anna Piovesan, possa presto canticchiare in modo convinto il celebre ritornello reso immortale da Raoul Casadei: Romagna mia, lontan da te non si può star. Classe 2004 (ha compiuto 20 anni da neanche un mese), nata a Castelfranco Veneto ma trevigiana DOC, il suo ingaggio è stato ufficializzato nelle ultime ore dalla formazione riminese che milita nella Serie A2 del volley femminile.

Anna sarà dunque una “Zia”, il soprannome affibbiato dai supporter dell’Omag (i “Nipoti” per l’appunto) alle loro beniamine. Giovanissima e con un percorso già ricco di successi ed esperienze, Anna Piovesan ha sempre assicurato brillanti risultati. Dopo aver militato nel Synergy Venezia dal 2016 al 2019, ha indossato la maglia del Vero Volley fino al 2021.

Nel 2019 ha conquistato lo scudetto al Trofeo delle Regioni, suo primo titolo importante, e l'anno successivo ha fatto faville agli Europei di categoria con la Nazionale Under 17. La sua ascesa nel mondo della pallavolo è culminata con il debutto nella serie A nel 2021-2022 con la maglia di Chieri. Nelle ultime due stagioni, con il trasferimento all'Esperia Cremona in A2 si è piazzata tra le migliori realizzatrici. Il club lombardo è stato protagonista di un exploit incredibile proprio in concomitanza dell’arrivo della giocatrice trevigiana.

Lo scorso anno i suoi 257 punti hanno assicurato una salvezza tranquilla, mentre nel campionato appena terminato Cremona ha preso parte alla Pool Promozione: Anna Piovesan ha battuto i propri record inanellando quasi 400 punti (380 per la precisione, al 12° posto della classifica delle top scorer di A2), migliorando anche i dati degli ace (passati da 9 a 18, dunque raddoppiati) e i muri vincenti (dai 37 della stagione 2022-2023 si è passati a quota 49). Già lo scorso gennaio c’era il sentore di un campionato con la C maiuscola per lei, un’annata esaltante che non poteva non suscitare attenzione in una società che punta in alto.