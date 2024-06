Sono entrambe trevigiane le nuove campionesse italiane Under 20 di beach volley

Si sono concluse lo scorso weekend a Bibione (Venezia) le Finali del Campionato Italiano per Società 2023/2024 di beach volley. Un fine settimana da record per questo importante appuntamento, evento che ha fatto ufficialmente alzare il sipario sull’estate 2024 di questa disciplina con 1270 atleti, 1370 match disputati, 66 ufficiali di gara e 94 campi utilizzati. Nelle vittorie finali c’è stata anche una buona rappresentanza trevigiana, nello specifico se si va ad approfondire il trionfo relativo alla categoria Under 20 femminile.

Il titolo di campionesse italiane è stato infatti conquistato da Maira Granziol, originaria di Lovadina di Spresiano (ha giocato per anni al San Vendemiano Indoor), e da Emma Da Re che ha studiato ed è cresciuta a Vittorio Veneto. Una coppia che ha fatto dunque faville, disputando le partite per conto della Beach Volley Padova. Un gustoso antipasto di quello che sarebbe stato il gran finale si è avuto all’esordio, quando le due ragazze hanno surclassato Cremonarena con parziali davvero impressionanti. Ancora più netta è stata la supremazia nel match successivo contro il Beach Volley Training. Il tris è arrivato ai danni della Beach Volley Academy, poi il Beach Volley Training è stato nuovamente sconfitto in due set.

La combattuta semifinale che ha visto Maira ed Emma sfidare la coppia dell’Orbite Volley ha riservato spettacolo a non finire, premiando le due ragazze trevigiane per cui si sono dunque spalancate le porte della finalissima. L’atteso incontro con I Follow Beach Volley ha visto le nuove campionesse italiane Under 20 imporsi 2-1. Un successo più che meritato e che conferma la crescita di queste due atlete, oltre che un orgoglio innegabile per due città trevigiane che distano appena 12 chilometri e che sono destinate ad essere sempre più unite dal beach volley.