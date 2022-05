Volley Treviso, le grandi promesse dei ragazzi dell'Under 19

Prima giornata di Finali Nazionali all’insegna del Trentino Alto-Adige per l’U19 di Volley Treviso, che nelle prime due gare del girone di qualificazione alla fase finale, giocate martedì 24 maggio a Martinsicuro (TE), affronta nell’ordine la squadra campione dell’Alto-Adige e quella del Trentino, ovvero STS Bolzano e Trentino Volley. Nella prima gara del girone contro l’STS Bolzano i trevigiani si impongono in tre set nonostante un po' di tensione che si protrae per l’intera gara. Nel primo set gli avversari compiono qualche errore di troppo favorendo i trevigiani, che vincono 25-16; nel secondo il gioco si fa più equilibrato, ma sono ancora gli orogranata ad avere il comando.

Nel terzo Treviso conduce seppur di misura fino a metà set, poi sono i bolzanini a fare il sorpasso (17-16). Treviso si rifà sotto con un turno in battuta di Cunial, mal gestito dagli atesini (22-20 Treviso), e va poi a chiudere 25-21. Nella gara del pomeriggio contro Trentino Volley (sconfitta 3-1 al mattino da SDP Anderlini) gli orogranata partono forte: i trentini subiscono da tutte le parti del campo senza riuscire a prendere ritmo, mentre nei ragazzi di Zanin sembra svanita la tensione vista nella gara della mattina.

Trascinata da Puppato, Treviso fa suoi i primi due set in men che non si dica e riesce a spuntarla anche nel terzo con un sudato 25-23, nonostante i gialloblù fossero stati per gran parte del parziale in vantaggio. Coach Zanin a fine giornata: “È stato un inizio di torneo faticoso nonostante i pochi set giocati; stamattina contro Bolzano c’era del nervosismo e non sempre il gioco è stato fluido, ma abbiamo avuto la meglio dal punto di vista fisico e tecnico. Nel pomeriggio contro Trento siamo partiti col piede giusto, decisi e con un buon livello di battuta. Loro sono andati subito in difficoltà, noi bravi a mantenere un buon livello di gioco. Sono cresciuti nel terzo ma l’abbiamo spuntata noi con un po’ di concentrazione in più a fine set. Trento è un’ottima squadra, la gara che abbiamo fatto è stata discreta ma sono soprattutto contento di aver rivisto di nuovo gli occhi combattivi nei miei ragazzi. Domani contro l’Anderlini sarà la gara decisiva per la qualificazione”. Treviso è a punteggio pieno; domani alle 11 ci sarà l’ultima gara contro l’Anderlini Modena che determinerà la squadra qualificata alla fase finale.