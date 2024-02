Dalle vallate bellunesi a Castelfranco Veneto: la scommessa vincente di Erica Andrich

Opposto dell’Azimut Giorgione o frazione dell’agordino? In ogni caso si sale in alto e la risposta è sempre Andrich. Erica Andrich, atleta di 1 metro e 85 cm in forza alle campionesse d’inverno della serie B1 di Castelfranco Veneto, porta un cognome che localizza un’origine. Prima di quattro figli, tre pallavoliste e un calciatore, proviene dai dintorni di Andrich, frazione di Vallada Agordina.

“A ritroso arrivo alle origini di nonno Gianfranco che a settembre farà gli 88, nato nel 1936 proprio ad Andrich – ha raccontato la giocatrice tramite i canali ufficiali del club trevigiano -. I miei genitori si sono poi stabiliti un chilometro sotto, a Celat, ma lì ci conosciamo tutti, apparteniamo alla medesima vallata”. Dai 1130 metri di Andrich alla pianura di Castelfranco Veneto: la scommessa per la biondissima Erica le sta valendo un campionato da sogno.

Prima in classifica al giro di boa e Final Four di Coppa Italia in tasca: “Non potevo chiedere di meglio da questa stagione. Durante l’estate ho rinunciato ad un ingaggio in A2 per andarmela a conquistare sul campo. All’inizio è stata dura perché da quest’anno gioco da opposto e non più da schiacciatrice. L’inversione si è rivelata più impegnativa del previsto perché a muro e in difesa cambiano totalmente le coordinate. In più, non ricevendo, giochi meno palloni”.

E così, a testa bassa, l’atleta che ha giocato anche in NCAA con la Denver University dove si è laureata in marketing e comunicazione, si è messa al lavoro imparando ex novo tecniche e segreti del nuovo ruolo: “Ho sempre dato il massimo ma mi rendo di aver girato ad un terzo delle mie potenzialità. Ora le cose vanno meglio, non vedo l’ora di incrementare il mio apporto”.

Come nella passata stagione, il rendimento di Andrich è andato via via crescendo risultando in un’occasione la migliore in campo. “Non possiamo che dirci soddisfatte del girone d’andata. Eppure, la sensazione è di avere portato a casa soltanto una sufficienza. Siamo prime, è vero e va bene così, ma a mio avviso questo gruppo può dare molto di più. Il girone di ritorno e le finali di Coppa saranno due banchi di prova estremamente stimolanti sia a livello personale che di squadra. C’è un enorme potenziale ancora da esprimere”. Prima di ritorno in programma a Sondrio sabato 10 febbraio, giorno del suo ventiseiesimo compleanno. In attesa di conoscere la sede della Final Four di Coppa, in programma nel fine settimana di Pasqua.