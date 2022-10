Vittoria sudata ma preziosa per Giorgione al debutto in B1: col Volano serve il tie-break

Primo successo in campionato: con Volano il Giorgione si dimostra squadra che può ancora crescere. Match cambattutissimo, successo sudatissimo e due punti che, per come si erano messe le cose, soddisfano. È il tie break a consegnare la vittoria alla prima di campionato ad un Azimut Giorgione che è apparso ancora un cantiere aperto (Azimut – Rothoblaas 3-2: 25-22, 18-25, 25-17, 19-25, 17-15).

Ma soprattutto le due ore e oltre di match hanno certificato il feeling ritrovato con il pubblico di Castelfranco. Più di 400 spettatatori presenti, un numero in linea con quelli registrati prima delle restrizioni anti covid, destinato ad elevarsi con il prosieguo della stagione. Gioco che si esprime in maniera altalenante con strappi e frenate da ambo le parti. Il Giorgione, deficitario in ricezione, e Volano, coriaceo ma incapace di chiudere due match point, si sono dimostrate compagini che non possono che crescere, dal punto di vista tecnico anzitutto ma anche al capitolo intesa fra le atlete.

Queste le impressioni di Paolo Carotta: “Complimenti a Volano che ha battuto molto bene. Facciamo il bello e il cattivo tempo: stiamo lavorando, è la prima partita per cui rallegriamoci per i due punti guadagnati. Si poteva fare meglio ma anche peggio. È stato bellissimo tornare a giocare con il palazzetto pieno, un dato che ci tengo a sottolineare”. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-ROTHOBLAAS VOLANO 3-2 (25-22, 18-25, 25-17, 19-25, 17-15)

GIORGIONE: Green, Bateman, M’Bra, Fezzi, Andrich, De Bortoli, Ganzer, Alessi, Facchinato, Gogna, Cantamessa, Ceron, Moretto, Morra. All. Carotta

VOLANO: Braida, Paoli, Petruzziello, Galbero, Orlandini, Bellini, Calza I, Miori, De Val, Gridelli, Calza A, Cramerotti, Pierobon. All. Parlatini