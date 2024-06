VNL, l'Italia batte ancora gli Stati Uniti. Bene Fahr

La qualificazione olimpica da tempo ottenuta non sembra appagare questa Italia, che è decisa ad arrivare fino in fondo a questa VNL.

Del resto l'appetito vien mangiando e ad accorgersene ancora una volta sono gli Stati Uniti, che a Tokio avevano conquistato la medaglia d'oro. Le ragazze di Kiraly hanno provato a lottare, ma sono state nettamente battute dalle azzurre, che con il 3-0 conseguito si sono qualificate per la semifinale.

Sarebbe ingeneroso Sarebbe ingeneroso ricondurre il tutto alle prove dei singoli, ma non si può non menzionare una prestazione in particolare, ovvero quella di Sarah Fahr. Con 9 punti di cui 4 a muro la centrale ha dimostrato la sua sempre crescente importanza in questa squadra e si candida ad un ruolo di assoluta protagonista nel futuro più immediato. Dopo le ultime travagliate stagioni non è certamente poco. Encomiabile infine il lavoro di Monica De Gennaro, che si dimostra uno dei liberi più forti in circolazione.

A questo punto è vietato fermarsi. Si torna in campo già domani contro la vincente di Polonia e Turchia, in campo nel pomeriggio a partire dalle ore 15:30. Si profilano due derby dunque: se vincerà la prima le azzurre giocheranno contro Asia Wolosz, se passerà la Turchia invece se la vedranno con Daniele Santarelli, anticipando in un certo senso il duello già previsto a Parigi. Comunque vada sarà dunque una semifinale a forti tinte gialloblù Imoco.

Tabellino

ITALIA - USA 3-0 (25-21, 25-21, 25-23)

ITALIA: Bosetti 4, Fahr 9, Orro, Sylla 10, Danesi 5, Egonu 20, De Gennaro (L). Antropova 3, Cambi, Giovannini, Degradi. N.e: Bonifacio, Lubian, Spirito (L). All. Velasco

USA: Carlini 3, Larson 2, Rettke 7, Drews 3, Skinner 11, Washington 9, Wong Orantes (L). Cook 6, Thompson 8, Hancock, Ogbogu 5. N.e: Hentz, Stevenson, Lanier. All. Kiraly

Arbitri: Myoi Sumie (JPN) e Simonovska Sonja (MNE).

Durata: 21’, 23’, 27'.

Italia: 1 a, 5 bs, 10 mv, 13 et.

Usa: 3 a, 9 bs, 6 mv, 24 et.