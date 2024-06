VNL, l'Italia schianta anche la Polonia e vola in finale

L'Italia ci ha davvero preso gusto. C'era da regolare un conto con la Polonia: la nazionale guidata da Stefano Lavarini, prossimo coach della Vero Volley Milano, aveva tolto alle azzurre la qualificazione olimpica diretta nello scorso autunno e l'aveva battuta nella fase eliminatoria di questa VNL.

Questa volta nulla ha potuto: le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-0 non consentendo di fatto all'avversario di entrare in partita (i parziali, vedi tabellino sotto, parlano da soli) e ora sono attese allo scontro finale contro la vincente di Brasile e Giappone, in campo dalle 15:30.

La sfida odierna è stata una sorta di derby tra giocatrici dell'Imoco: Sarah Fahr da una parte, Johanna Wolosz e Martyna Lukasik (la schiacciatrice ingaggiata dalle pantere ad inizio mese) dall'altra. Ha vinto, pur avendo realizzato "solo" tre punti, la centrale italiana, che ancora una volta ha fatto valere il suo peso specifico. I 9 punti di Lukasic invece non sono bastate ad evitare la netta sconfitta. Superfluo infine menzionare Monica De Gennaro, come sempre strepitosa.

Le azzurre dunque tornano in finale di questa competizione dopo due anni. A questo punto, anche se le olimpiadi bussano alle porte, è severamente vietato accontentarsi.

Tabellino

ITALIA - POLONIA 3-0 (25-18, 25-17, 25-12)

ITALIA: Bosetti 1, Fahr 3, Orro 7, Sylla 11, Danesi 5, Egonu 22, De Gennaro (L). Antropova, Giovannini, Degradi 7. N.e: Cambi, Bonifacio, Lubian, Spirito (L). All. Velasco

POLONIA: Wolosz, Czyrnia?ska 1, Korneluk 4, Lukasik 9, Jurczyk 2, Stysiak 11, Szczyg?owska (L). M?drzyk 6, Smarzek 2, Ró?a?ski 1, Wenerska, Alagierska. N.e: Lysiak, Witkowska. All. Lavarini

Arbitri: Fabrice Collados (FRA) e Myoi Sumie (JPN).

Durata: 20', 25', 19'.

Italia: 3 a, 6 bs, 12 mv, 13 et.

Polonia: 2 a, 3 bs, 1 mv, 22 et.