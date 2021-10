Volley maschile serie B girone D: vittoria per il Volley Treviso alla prima di campionato

Al via anche i campionati di serie B maschile e dopo la prima giornata, nel girone D sono quattro le formazioni ad aver occupato la vetta della classifica.

Btm&Lametris Massanzago Padova batte 3-0 a domicilio Ravagricola Aduna V. Padova; 3-0 anche per il Volley Treviso che batte in casa la Kioene Padova e tre punti anche per Silvolley Trebaseleghe Padova con il risultato di 1-3 a casa di Portomotori Porto Gruaro Venezia. Infine vittoria anche per Monselice Padova, che chiude 1-3 a casa del Cus Trieste. A conquistare i due punti del tie break l’Olimpia Vicenza sulla Polisportiva Cornedo e Venpacib Valsug. Padova a casa di Il Pozzo asd.