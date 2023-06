Serie A1 femminile, l'Imoco Volley riparte dalle sue colonne: Wolosz e De Gennaro ancora gialloblù

La Prosecco Doc Imoco Conegliano che tre settimane fa ha conquistato il sesto scudetto chiudendo una stagione condotta davvero ad altissimi livelli malgrado gli addi eccellenti della scorsa estate non ha alcuna intenzione di smobilitare, tutt'altro. Anche per il 2023/24 coach Daniele Santarelli potrà contare su due pezzi fondamentali: il capitano Johanna Wolosz e il libero, nonchè moglie, Monica De Gennaro. Per la palleggiatrice sarà la settima annata consecutiva con il gialloblù indosso, per la "Moki" l'undicesima.

La società del presidente Garbellotto dunque non ha alcuna intenzione di abdicare malgrado abbia continuato a fare incetta di trofei e queste due conferme non possono che essere la più evidente conferma di questo concetto. La vittoria migliore da conquistare è quella successiva e per il futuro non ci si discosterà da questo proposito.

Bandiera a livello assoluto

Partiamo da Monica, che dunque dal 2013 veste questa maglia e non se l'è più levata di dosso (405 sono le presenze, record assoluto). Su tutti i trofei messi in bacheca dalle pantere c'è dunque il suo fondamentale contributo, ma non va nemmeno trascurato un dettaglio: quello di saper trasmettere sicurezza e attaccamento alla maglia con le sue doti carismatiche universalmente riconosciute.

Queste le sue parole: "Ormai per me questa maglia è una seconda pelle, non mi riesco neanche ad immaginare in campo con una maglia diversa da quella delle Pantere. E’ un grande orgoglio per me aver fatto parte di tutto il processo di crescita del club, sono arrivata che ero una ragazza giovane, adesso sono maturata e assieme a questa società sono cresciuta tanto in campo e fuori circondata da un ambiente e da persone che non mi hanno fatto mai mancare nulla. Dopo tanti anni questa è casa mia e sono veramente felice di continuare questa avventura con la maglia gialloblù". Non c'è mai stata la volontà di cambiare: "Ho già detto, qui per me è casa, l’ambiente ideale dove esprimermi e un posto speciale dove sto bene. I tifosi sono fantastici, sentiamo ogni giorno la loro vicinanza, ci coccolano e ci trasmettono empatia, la società è ormai per me una famiglia, e a proposito di famiglia ho anche la fortuna di condividere la mia esperienza qui con Dani. Non potrei volere di più. I trofei? Siamo arrivati a venti, ma state certi che non vogliamo fermarci!". Infine un saluto ai tifosi: "Purtroppo per qualche mese dovremo stare lontani, ci rivediamo ad ottobre con nuovi obiettivi e nuovi traguardi da raggiungere insieme. La grande forza di questo club sono i tifosi, ci seguono sempre dai primi anni, in casa e in trasferta, e per noi è importantissimo. Gli anni del Covid sono stati duri senza di loro, ma l’ultima finale scudetto è stata fantastica, il Palaverde era emozionante e ho ancora nella testa il frastuono della festa scudetto! Un po’ di pazienza e ci vediamo presto, è un grande orgoglio per noi Pantere poter contare sui migliori tifosi che ci siano!".

Un capitano inossidabile

Un altro simbolo di questa Imoco vincente è Johanna, da tutti conosciuta come Asia. La sua classe e la voglia di mettersi a disposizione del gruppo, qualità entrambi decisive per la conquista di 17 trofei complessivi, la rendono degna e meritevole del ruolo di capitano, giustiificato anche dalle 226 presenze. E anche per il prossimo anno sarà così.

"Sono felicissima di rimanere a Conegliano per la mia settima stagione, è sempre un onore e una gioia vestire questa maglia. La società punta sempre in alto, ogni anno, e a me questo essere sempre ambiziosi piace tantissimo, perciò è stato molto facile anche quest’anno decidere di restare, non ho mai pensato ad altre soluzioni. Questa è casa mia, la Prosecco DOC Imoco è la mia squadra e voglio continuare a scrivere pagine importanti della storia di questo club con le mie compagne". Per la palleggiatrice polacca quello della terra del Prosecco è l'ambiente perfetto: "Un posto dove sto bene, posso dire che è diventata la mia seconda casa, a Conegliano non ho mai avuto problemi e mi sento sempre tranquilla, c’è una società modello che spinge sempre gli obiettivi in alto come piace a me, per avere sempre nuove motivazioni e grandi obiettivi, ogni anno. Cambiano i gruppi di giocatrici, ma non le ambizioni, e questo è uno stimolo sempre grande per ripartire ogni anno con lo stesso entusiasmo e voglia di competere. Tutti vogliono batterci, ma noi vogliamo continuare come abbiamo fatto quest’anno a dimostrarci una squadra top. Questo ci mette pressione, ma è una pressione positiva che ci spinge a dare il massimo ogni giorno per continuare questa bellissima storia. Fuori dal campo qui mi piace la gente, i tifosi, la società, i ragazzi, lo staff, le compagne di squadra che sono diventate amiche vere, è bellissimo fare ancora parte di questa realtà". Anche lei chiude con un messaggio ai supporters: "Non ci sono parole per ringraziare i nostri tifosi, sono eccezionali. In questi playoff appena passati poi hanno dato il massimo, sia in trasferta che in casa al Palaverde. Vincere lo scudetto in casa è stato fantastico, mi ha ricordato le emozioni nel mio primo scudetto qui a Conegliano, era tutto strapieno e c’era un calore e una passione pazzesca, è stata una serata indimenticabile, come già tante in passato. Grazie a tutti, ci vediamo dopo gli impegni della nazionale ad ottobre per vivere un’altra magica stagione insieme!".