Volley femminile, Asia Wolosz entra e sbatte fuori l'Italia dalle olimpiadi

A volte lo sport non guarda proprio in faccia nessuno. La giornata conclusiva del torneo di qualificazione olimpica di Lodz regalava lo scontro tra le padrone di casa della Polonia e la nazionale italiana guidata da Davide Mazzanti, vinto purtroppo 3-1 dalle prime.

Polonia - Italia però significava anche una sorta di "derby" tra giocatrici della Prosecco Doc Imoco Conegliano: Joanna Wolosz da una parte, Marina Lubian e Federica Squarcini dall'altra. Ad avere la meglio è stata dunque il capitano gialloblù, partita dalla panchina ma che quando il coach italiano ex Novara Stefano Lavarini ha deciso di gettarla nella mischia, vale a dire ad inizio di secondo set, ha letteralmente cambiato faccia ad una partita che sembrava nettamente nelle mani delle azzurre. Per la palleggiatrice anche la soddisfazione di due punti messi a segno. Lubian, sul fronte opposto, ha provato a controbattere ma è stata meno incisiva del solito con i suoi 7 punti. Infine per Squarcini qualche scampolo di gara senza andare a segno.

La Polonia dunque accede ai Giochi di Parigi (erano 16 anni che questo non accadeva) e relega almeno per il momento l'Italia al ruolo di spettatrice. Il terzo posto ed il sorpasso subito dalle biancorosse proprio all'ultima curva non basta per la qualificazione diretta: ora ci si aggrappa al ranking ma per avere qualche speranza in più bisognerà disputare nel 2024 una grande VNL.

Nel frattempo non possono non infuriare le polemiche nei confronti di Davide Mazzanti, reo di aver lasciato a casa soprattutto De Gennaro (oltre che altre atlete fondamentali come Egonu). Ne è conseguita una certa difficoltà in ricezione palesata già nel corso dell'europeo. Non è detto però che il commissario tecnico ci sia la prossima estate: la palla nei prossimi giorni passa alla Federazione.

Il tabellino

Italia-Polonia 1-3 (25-15, 24-26, 23-25, 21-25)

Italia: Lubian 7, Degradi 5, Villani, Bosio 1, Fersino (L), Danesi 9, Pietrini 12, Nwakalor S. ne, Sylla 6, Squarcini, Parrocchiale, Gennari, Antropova 26, Nwakalor L. (L) ne. All. Mazzanti.

Polonia: Stenzel (L), Korneluk 9, Witkowska 3, Galkowska, Stysiak 27, Fedusio, Lukasik 10, Szczyglowska, Wolosz 2, Czyrnianska 9, Wenerska, Pacak ne, Rozanski 4, Jurczyk 4. All. Lavarini.

Arbitri: Ivanov (Bulgaria) e René (Argentina).

Note: Italia: battute vincenti 3, muri 10, errori 23. Polonia: battute vincenti 0, muri 12, errori 27.