Volpago è campione regionale veterani over 45 nelle finali al Jesolo Republic

Al Republic di Jesolo nello scorso weekend si sono tenute le finali regionali dei campionati veterani. Tre le compagnini trevigiane che hanno guadagnato l’accesso alla kermesse finale. Volpago nell’over 45 ed Ostani Montebelluna negli over 50 ed over 60. Sul gradino più alto soltanto il Volpago che ha regolato nettamente il Noventa Vicentina con un secco 3-0. Sugli scudi Stefano Cauduro, Simone Gelli e Sandro Silvestrin. Alessandro Finco commenta: “grande soddisfazione per essere qui dopo essere riusciti nelle qualificazioni ad estromettere dei team molto più forti e quotati. Purtroppo gli acciacchi ci hanno penalizzato, ma rimane sempre un risultato insperato”. I veronesi dell’over 50 del San Giovanni Lupatoto sono stati i più forti e onore al merito. Oltre all’infortunato Giampaolo Lionello, il team era composto da Andrea Bortot, Pierpaolo Danieli ed il capitano Alessandro Finco. Anche l’altra compagine montelliana guidata da Renzo Bonato, Dani Fraj e Mario Carnio nell’over 60 per poco non è riuscita a bissare i successi delle scorse edizioni, perdendo per 2-1 sempre contro una compagine veronese. Galeotto fu il doppio, specialità trevigiana che solitamente contraddistingue la marca, che si è arreso contro quello della Polisportiva Caselle, consentendo ai veronesi di cucire al petto lo scudetto regionale.