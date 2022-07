Open K22 di Volpago: in campo Radic-Bresciani e Saviato-Ghedin

Salviato Ghedin un classico pre-covid, molta attesa anche per l'incontro del cremasco con Radic. Ben 10 le gare a Zero Branco per il 3^ di Villa Guidini e a Ponte della Priula al Magi ce ne sono 6. A Istrana saranno 84 i giovani in gara per il trofeo Vismec.