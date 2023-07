A Volpago partita spettacolo per la chiusura del New Print di 3^ vince Nordio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Volpago la finale del Trofeo New Print ha dato spettacolo. Due dei giocatori di 3^ categoria più in forma che sicuramente a fine anno verranno promossi in 2^ categoria. Simone Benedetti del Trebaseleghe e Alberto Nordio del Montecchia protagonisti del torneo composto da 108 giocatori agli ordini di Aldo Bernardi. L’ha spuntata Alberto Nordio, padovano del Montecchia che si è aggiudicato la competizione al 3° set. Primo set come sempre spumeggiante con un bagel; rinveniva il trebaseleghese Benedetti che riportava in equilibrio l’incontro al tie-break, ma al terzo set Nordio riprendeva in mano la situazione chiudendo per 6/2. D’altronde il suo miglioramento dovuto all’intenso allenamento presso i colleges degli States, ha sortito il salto di qualità. E lo si è visto contro la tds numero 2 Citton, che da numero due del seeding e da numero 3 degli assoluti del Veneto ha rimediato con Nordio due bagel perfetti. Nordio attualmente vale già un 2.7 e nei prossimi open è dato come mina vagante tra i seconda categoria. TORNEI IN CORSO Fino al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€. Sono 101 i players in lizza. Fino al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Sono in 125 i giocatori agli ordini di Sonia Rossi e Loredana Venturini. Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi e 138 players agli ordini di Massimo Giammona. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Mogliano dal 08 al 16 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/7. A Silea dal 08 al 22/7 Trofeo Area 8 Business Center torneo maschile dalla 4^ categoria fino ai 2.8. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/7. A Volpago dal 14 al 26/7 tutto pronto per l’Open maschile Studio K22 con 3.000€ di montepremi. Saranno accettati i giocatori dai 3.5 a quelli della massima categoria entro le ore 12 del 12 Luglio. Dal 15 al 23 Luglio torneo di 4^ maschile e femminile presso lo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Luglio. Dal 15/7 al 23/7 presso il Treviso tennis team ex Dlf in Via Benzi a Treviso torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Luglio. Dal 22/7 al 4/8 Villa Guidini torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Luglio. Dal 28/7 al 6/8 a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/7. Dal 29/7 al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 29/7 al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7.