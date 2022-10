Il Rodeo Open Steel Lavorazioni va a Filippo Boer

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso il Rodeo Open trofeo Steel Lavorazioni a Volpago del Montello. Condotto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Giuliano Ferro erano in 16 i giocatori a darsi tenzone. Principalmente gli iscritti erano di terza categoria, uno soltanto di seconda che ha fatto valere il suo ranking. Trattasi di Filippo Boer under 18 dell’Eurosporting di Treviso che in finale si è imposto con un doppio 4/1 sul giocatore di casa Fabio Codello. Terzi posti per l’udinese Vittorio Milana e per Lamberto Zaborra del Bassano. A Vedelago prosegue il draw per giocatori fino ai 3.5 con tabellone maschile e femminile con 185 giocatori. Martedì si giocano i quarti di finale. Fino al 30 Ottobre ad Altivole torneo di 3^ categoria per singoli e doppi, maschile, femminile e misto con 213 contendenti. A Mogliano prossimo weekend Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile con 64 contendenti diretti da Lucia Maffei. Limite di iscrizioni già raggiunto, ma in fase di valutazione per l’ordine di iscrizione in favore dei giocatori più giovani. Adesioni entro il 27 Ottobre ore 12. A Vedelago l’Alpe Adria continua la sua programmazione agonistica con un altra kermesse dal 5 al 20 Novembre per giocatori maschi e femmine fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 3/11/22.