Rodeo Steel Costruzioni 2024: vince Leonardo Granzotto, argento per Fabio Codello

A Volpago il Rodeo Steel al maschile di 3^ categoria premia la prestazione migliore sciorinata da Leonardo Granzotto. Il mottense con tessera dello Sporting Life Center di Vacil con 3 vittorie ha fatto suo il trofeo più grosso. In finale con il giocatore di casa Fabio Codello, dopo un bel pareggio, nel tie-break ha raccolto la spugna dell’avversario che ha abbandonato a tre scambi dalla chiusura del match. Terzi posti per il maestro di casa Umberto Costa e per il cittadellese Alistair Sascha Bonaldo. Ottima prestazione per il giocatore di casa Lorenzo Gobbo che ha fatto vedere di essere pronto per raggiungere la cima della terza categoria, e che ha fatto anche da giustiziere del suo giovanissimo compagno di club Lorenzo Genna. Nelle retrovie si è fatto notare Stefano Cibin del Bear Training di Paese.

Prossimi tornei

Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 3 e 4 Marzo Rodeo di 4^ categoria solo femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 febbraio. A Castelfranco il 2 e 3 marzo Rodeo maschile fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 febbraio. Ad Altivole dal 2 al 17 marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/2. Alla Barchessa il 2 e 3 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 febbraio.