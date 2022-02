A Volpago il rodeo tch è di Mazzon, bene il montebellunese Zamprogno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Volpago nel weekend è stato giocato il Rodeo Maschile Trofeo Tch Cornuda, diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Mauro Cenedese. Erano 34 le racchette a confronto capeggiate da Antonio Mazzon dello Junior Santa Lucia, che non ha smentito le aspettative. Ci è riuscito nell’ultima partita contro la sorpresa del torneo, Davide Zamprogno dell’Ostani di Montebelluna. Ci sono voluti 3 set per chiudere il sipario con Zamprogno fermo a 4 vittorie. Terzi posti per Mauro Bortolato del Volpago e per un’altra mina vagante, l’under 16 di casa Lorenzo Gobbo con 5 successi. Un centinaio i giocatori iscritti per la tappa provinciale del Bnl che oltre al titolo trevigiano 2022, stacca il biglietto per le fasi regionali. Competizione iniziata sabato scorso, che si concluderà il 13/3, diretta da Gianfranco Griso con la supervisione di Nadia Schiavon. Nel maschile passano il turno: Leonardo Granzotto del Motta di Livenza, l’under 16 Ludovico Conte del Cornuda protagonista del fine stagione 2021, Cristiano Marchesan del Castelfranco, Fabio Tasca del Visnadello Paolo Simioni e Piernicola Carer del Park, Cesare Zizza degli Ospedalieri e Roberto Simeoni. Germano Girotto del Dlf di Treviso, Bagher Karrobi del Park di Villorba, Amedeo Brugnera del Ranazzurra. il senatore di casa Giorgio Furlanetto, Matteo Vistosi e Andrea Gastaldin del Dlf di Tv. Nel femminile la favorita è Martina Galea dell’Eurosporting e Valeria Bianchi del Castelfranco. Prossimi appuntamenti tennistici. Rodeo di 3^ Categoria Maschile a Motta di Livenza dal 4/3 al 06/3 sotto la direzione di Mauro Granzotto. Scadenza iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo. All’Eurosporting TPRA Rodeo maschile e femminile 5 e 6 Marzo. Iscrizioni entro il 03/03 0422-303920. New Tennis Silea Rodeo 4^ categoria maschile diretto da Roberta Antonello, iscrizioni entro le ore 12 del 03/03.