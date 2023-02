A Volpago nel Rodeo TCH vince il giocatore di casa Simone Martin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Volpago del Montello il Rodeo Fitp di 4^ categoria trofeo Tch Cornuda è del giocatore di casa Simone Martin. Erano in 32 i giocatori dai blocchi di partenza, i pronosticati Martin e Manuel Barbon del Visnadello, non hanno deluso le aspettative. Sono stati loro a concludere la kermesse anche in modo piuttosto rapido, in quanto Martin se l’è aggiudicata con un doppio 4/1. Terzi posti per Federico Walter Gasparini del Preganziol e per Maurizio Collatuzzo del Sernaglia. All’Arca di Spinea la tennista under 16 del Park di Villorba Alessia Vittoria Landi vince il rodeo di 3^ categoria. Finale tirata con l’under 12 nazionale Alessia Maria Minzat del Plebiscito. Terza Matilde Dall’Antonia neo acquisto del Park. Prossimi Tornei: Al Panatta Racquet Club Rodeo 11 e 12 Febbraio per giocatori di 4^ categoria solo draw maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Febbraio. All’Alpe Adria di Vedelago dal 11 al 26 Febbraio incroceranno le racchette giocatori fino ai 3.3 con draw maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Febbraio. Rodeo a Silea il 18 e 19 Febbraio per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/2. Il 19/2 Doppio TPRA femminile e misto allo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni al 366-8243584. Il 26 Febbraio Tpra all’Ostani di Montebelluna molto sentito il torneo di doppio maschile aperto fino ai 4.1, facente parte del circuito Veneto. Per iscriversi Renzo 0423-23500. A Castelfranco dal 4 al 5 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.3 dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo.