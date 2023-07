Speronello sale sul podio del K22 di Volpago e conquista il suo 107° Trofeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al K22 di Volpago Marco Speronello fa 107. In due set si è imposto su Alessandro Ragazzi. Davanti al pubblico delle grandi occasioni il giocatore montelliano si esalta e si porta in vantaggio nei confronti diretti con il patavino. Soddisfazione in casa Sporting Life Center per i primi tre posti centrati dai giocatori che satellitano presso il club bredese. Infatti al terzo posto si è classificato Lorenzo Favero assieme al bassanese Matteo Dal Zotto. Speronello che è in forma smagliante, visto il penultimo successo che gli ha consentito nel veronese di poter conquistare la wild card per le qualificazioni Atp di Verona, per il secondo anno consecutivo. In proposito il 21enne 2.1 bergamasco col quale Speronello ha perso al terzo set, oltre ad essersi qualificato nel tabllone principale è arrivato fino agli ottavi, perdendo nientemeno con l’argentino Comesana vincitore nel challenger di Vicenza. Si tratta di Samuel Vincent Ruggeri e se continua a giocare così dalla 400^ posizione mondiale presto arriverà alla 200^.

TORNEI IN CORSO A Villa Guidini torneo 3^ categoria maschile e femminile con tabellone Sono 133 i giocatori coordinati da Pasquale Glorioso. Hanno guadagnato il pass per il main draw: D’Angelo, Serena, Fabris, Michieletto, Menini, Bortoletto, Cristallino e Campagnol. Fino al 6/8 a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni con 77 ragazzi. Dirige Sonia Rossi e Marco Isotti. Fino al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto con 119 giocatori. Fino al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Sono 116 i players a disposizione di Sonia Tondato e Giovanni Fregonese.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 5/8 al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Agosto. Dal 19/8 al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. Dal 25/8 al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 Agosto. Dal 26/8 al 10/9 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24/8. A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.