Weekend di fuoco: a Volpago due finali dei veterani over 45 e 50

A Volpago Sabato 9 alle 15 giornata storica per i suoi veterani. Nell’Over 45 finale regionale per lo scudetto veneto contro i veronesi del Giovanni Lupatoto di Andrea Bodini. Nell’Over 50 si giocano l’ultima gara con la Canottieri Mestre di Cristiano Cavaldoro. I componenti dei due team montelliani capitanati da Gianfranco Casagrande e Matteo Favaro: Stefano Cauduro, Sandro Silvestrin, Giampietro Campagnol, Lorenzo Pivetta, Christian Montana, Marco Marcella, Stefano Montagner, Nicola Ronchi e Simone Gelli. Rodeo maschile Open Michele Carletti a Volpago per il weekend 9 e 10 Ottobre diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Giuliano Ferro. Iscrizioni entro le ore 12 del 07/10 all’indirizzo www.tcvolpago.it. Nel weekend 9 e 10 Ottobre al New Tennis Silea Rodeo femminile limitato alle giocatrici fino al 3.4. Iscrizioni via mail: info@newtennisclubsilea.it entro le ore 12 del 7/10. Rodeo weekend al Tc Mogliano per giocatori e giocatrici di 4^ categoria. Anche qui iscrizioni entro le ore 12 del 7/10 https://www.tennisclubmogliano.it/attivita-sportive/tennis/tornei/modulo-iscrizione-tornei-fit/ A Vedelago dal 16/10 al 31/10 torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/10 all’indirizzo: tennisaccademyalpeadria@gmail.com Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile dal 23/10 al 07/11 con singoli e doppi tra i quali anche quello misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/10 all’indirizzo: tennisclubaltivole@gmail.com.