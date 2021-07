Concluso il Trofeo K22 di Volpago, vittoria del bassanese Gabrieli

Nell’Open di Volpago Trofeo K22 Studio, tanto spettacolo con l’ultima gara, la più attesa. La Kermesse che ha un montepremi di 2.000€ ed è stato limitato a 100 giocatori sta dando molte soddisfazioni agli organizzatori. Dirigono Matteo Favaro, Aldo Bernardi e Giuliano Ferro. Finale inedita quella sottoposta ai numerosi buongustai del tennis. Due ore di spettacolo dove i finalisti se le sono date di santa ragione. Come pronosticato l’incontro è andato al ragioniere del tennis, il bassanese Tommaso Gabrieli che i due set si è aggiudicato il suo 5° Open stagionale. Ma non è stato proprio così semplice. Soprattutto nel primo set e dopo ben due ore di gioco ben arbitrato dal decano Rino Meneghin. In equilibrio la prima partita aggiudicata per 6/4 al vicentino che forte della conquista allungava le mani anche nel secondo aggiudicandoselo per 6/2. Lorenzo Favero le ha provate davvero tutte, ma il controllo dell’incontro è stato sempre nelle gambe di Gabrieli. Tutti i punti fatti dal patavino del Plebiscito sono stati ottenuti con grandi scambi e tanto sudore, perché Gabrieli non ha regalato proprio nulla. Terzi posti per il cremasco Lorenzo Bresciani e per il vicentino Marco Carretta. Nel main draw si sono distinti il veneziano Marco Rampazzo per lui parecchi punti, il vicentino Alvise Zarantonello ed il trevigiano Carlo De Nardi con pari classifica. Un fatto curioso nel draw di terza dove il giovane Giuliano Franzato dell’Ormelle dopo ben 4 vittorie si è trovato ad incrociare la racchetta contro il padre Cristiano che non gli ha fatto nessuno sconto.

Gli altri appuntamenti

Iniziato a Conegliano Via Olivera per l’Open Memorial Tombacco e da Re, torneo maschile con attuali 105 partecipanti che prevede un montepremi di 3.000 €. Massimo Giammona con la supervisione di Giuliano ferro Dalle ore 16.30 in campo il draw di 4^ .

A Silea indetto torneo di 4^ maschile condotto da Roberta Antonello e Nadia Schiavon con 111 partecipanti. Anche qui è in atto il mid draw di 4^ con partite concentrate dalle 16.00 alle 22.

Inizia oggi ad Istrana la 24^ Edizione del Trofeo Positello Open maschile e femminile con 2.000 € con cabina di regia tutta rosa. Sonia Rossi per la direzione societaria e Loredana Venturini in supervisione Fit che dovranno gestire gli attuali 132 tennisti.

Al Pietro Burei torneo Rodeo femminile fino alle 3.3 denominato Visnadello in Rosa, diretto da Giovanni Fregonese, iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 all’indirizzo: tcvisnadello@gmail.com

A Volpago appena c’è lo Steel Costruzioni di 4^ categoria maschile che inizierà il 16/7 diretto da Gianfranco Casagrande. Le adesioni dovranno pervenire via mail a: tcvolpago@libero.it entro le ore 12 del 14/7.

Al Dopolavoro Ferroviario di Treviso Via Benzi c’è il 1° torneo giovanile dai 10 ai 16 dal 17 al 25/7 diretto da Andrea Pieratti. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 15/7 all’indirizzo: asdlftreviso@libero.it.

Al Villa Guidini di Zero branco torneo di 3^ maschile dal 24/7 al 07 Agosto, diretto da Ugolino Comelato. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/7 per i 4^ e le ore 12 del 25/7 per i giocatori di 3^ all’indirizzo: tcvillaguidini@alice.it.

A Caerano di San Marco dal 23/7 al 08/08 torneo di 3^ maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 fino ai 3.5 e per le ore 12 del 23/7 per i rimanenti di terza all’indirizzo mail: tc.caerano@gmail.com.