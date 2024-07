A Volpago il trofeo New Print di 4^ categoria è di Marco Rizzotti. Finalista il vicentino Zuliani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Volpago il Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile con 94 giocatori è stato vinto da Marco Rizzotti del Park di Villorba. Nella finale in due set Rizzotti si è imposto sul vicentino dello Schio Riccardo Zuliani. Terzi posti per Stefano Cibin del Bear training di Paese e per Riccardo Rugolo del Pederobba. Con 3 vittorie in evidenza Rodolfo Andolfatto dell’Altivole. Da Panatta oggi si chiude l’Open maschile e femminile con 4.000€ di prize money e 129 players. Alle 18.00 la finale femminile Cibien-Ronchi e alle 18.30 quella maschile Vilaro-Dal Santo. TORNEI IN ATTO Fino al 09 Luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4.000€. Attualmente sono 130 i players coordinati da Maurizio Epifano e Nadia Schiavon All’Ostani di Montebelluna fino al 10/7 torneo di 4^ maschile con 75 giocatori. Al Ranazzurra di Conegliano Fino al 14/7 draw maschile fino ai 3.3 con 127 players. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Allo Sporting Magi di Ponte della Priula fino al 13/7 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio. Iscrizioni di ranking superiore alle 3.5 la scadenza verrà differita per ogni draw. Nel frattempo sono 37 le giocatrici accreditate. Alla Barchessa dal 6 Luglio al 21/7 torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7. Ad Istrana dal 6 al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 entro le ore 12 del 4 Luglio. Dal 6 al 14 Luglio torneo giovanile a Mogliano dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7. Il Giorno 11/7 Tpra allo Sporting Life Center le Pre-Quali Ibi 2025 expert level si gioca tutto nella giornata del 11/7. Per iscrizioni Giulia 0422-904382. A Volpago dal 12 al 25 Luglio torneo di 3^ maschile Trofeo K22 Studio con 1.000€ di price money. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 Luglio. Dal 13 al 28 Luglio a Tcvo 4° Memorial Tombacco con 3.000€ di price money. Open maschile che premia fino ai primi 8 classificati. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 Luglio.