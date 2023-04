Trofeo VP Verniciature: venerdì le semifinali al Park Tennis Villorba

L’open di Villorba, Trofeo Vp Verniciature, continua a dare spettacolo. Gianfranco Griso, Roberto Marian e Giuliano Ferro alle ultime battute. Alle 18.30 le semifinali tra Francesco Salviato e Nicola Ghedin nel campo a fianco Marco Speronello e Giovanni Peruffo. La finale è prevista per Sabato mattina ore 10.30. Da oggi, inoltre, day one allo Sporting Life Center di Vacil dove fino al 23 aprile si terrà la fase regionale dell’Ibi femminile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Fino alle 2.8 iscrizioni chiuse con una settantina di giocatrici in lizza. Mancano ancora le iscrizioni di almeno un’altra ventina di giocatrici che potranno dare la loro adesione fino alle ore 12 del 12 aprile. Dirige Gabriele Bresolin e supervisione di Mauro Granzotto.

Pasqua e Pasquetta verranno onorate le feste da parte del Club e quindi niente gare. Venerdì 7 aprile sono tre le gare in programma: alle 18 Giada Levorato-Giulia Lo Faro; alle 19 Martina Zannoni-Giorgia Bevilacqua; 19.30 Consuelo Viganò-Agata Folin. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli femminili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare le migliori players italiane che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” di Roma c’è una gratifica immediata grazie al ricco montepremi che supera i 10mila euro. Andrea Camarin inoltre ha già arricchito la kermesse con tantissimi eventi. Players party, finali della manifestazione racchette di classe e tante altre sorprese. «Dev’essere una festa del tennis trevigiano» commenta il direttore del centro di Vacil. Avere nella Marca un evento del genere è un’occasione che dev’essere festeggiata come si merita.

Gli altri tornei

Dal 14 al 16 aprile a San Marco di Resana Rodeo femminile su erba naturale, per giocatrici fino alla 3^ Categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 aprile. Weekend Rodeo allo Sporting Magi il 15 e 16 Aprile con direzione di Cesare Gabieli, che accetterà le iscrizioni per giocatori di 4^ femminile entro le ore 12 del 13 aprile. Dal 15 al 30 aprile a Vedelago Torneo di primavera maschile e femminile fino a giocatori 3.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 aprile. Altro open “sentito” sarà quello di Sernaglia dal 22 aprile al 14 maggio perché il montepremi sarà di ben 4mila euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 20 aprile.