Il VP verniciature di Villorba alle 10.30 sarà conteso tra Speronello e Salviato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’open di Villorba Trofeo Vp Verniciature, chiude il sipario con l’ultimo atto. L’ultimo spettacolo la finale, va in scena alle 10.30. I protagonisti Marco Speronello e Francesco Salviato. Gianfranco Griso e Roberto Marian stanno preparando il rinfresco che come consuetudine andrà a sigillare la kermesse. Giuliano Ferro invece oltre ad aver presenziato costantemente le gare, sta già stendendo il rapporto consuntivo sui 150 tennisti che hanno calcato i rossi di Via Rosselli. Nel tardo pomeriggio di ieri nelle semifinali 2 trevigiani contro due vicentini. Bilancio in pareggio nel campanile, ha vinto invece il gioco e lo spettacolo con il pubblico delle grandi occasioni entusiasta delle evoluzioni dei giocatori. Con il bassanese Salviato c’era il trevigiano Nicola Ghedin accasatosi al Palladio ‘98 di Vicenza, che ha subito messo in evidenza la sua classe vincendo la prima frazione di gioco. Poi la continuità e lo stato di forma di Salviato, hanno fatto la differenza nei momenti topici. Parità ancora ai 10 giochi 6/4 per il bassanese e long tie-break chiuso per Salviato sul 10-6. Nell’altro campo tanta velocità con Speronello ed il vicentino Giovanni Peruffo. Peruffo che è stato imbattuto in A2 nel 2022 ha fatto vedere dei lampi di gioco veramente notevoli, ma contro il granitico Speronello a caccia del suo 103° successo negli open, la matematica non è stata a suo favore. Soli tre giochi conquistati per il Peruffo, ma moltissimi sono stati messi in discussione dal duello d’alta quota. Peruffo sempre a rincorrere con il montelliano a chiudere i conti nei momenti decisivi. Finale alle 10.30 Francesco Salviato e Marco Speronello compagni di squadra in A2 con la St Bassano. Day two allo Sporting Life Center di Vacil dove fino al 23 Aprile si terrà la fase regionale dell’Ibi femminile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Fino alle 2.8 iscrizioni chiuse con una settantina di giocatrici in lizza. Mancano ancora le iscrizioni di almeno un’altra ventina di giocatrici che potranno dare la loro adesione fino alle ore 12 del 12/4. Dirige Gabriele Bresolin e supervisione di Mauro Granzotto. Pasqua e Pasquetta verranno onorate le feste da parte del Club e quindi niente gare. Gli orari di Sabato 8 sono cinque le gare in programma. Alle 12 Maglione-Ceciliot e Lauro Zambon. Alle 13.30 Dapunt-Rico e Zannoni-Bottosso; alle 15.00 Boato-Rigato. Campi esterni già pronti per l’avvio della bella stagione, ma le temperature, di questi giorni non aiutano il loro utilizzo. Giungono in loro soccorso i magnifici 4, quelli coperti da struttura fissa, dove per misure e salubrità si può celebrare qualsiasi rito sportivo. Quella che è appena iniziata allo Sporting Life Center è una tappa importante, che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli femminili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare le migliori players italiane che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” di Roma c’è una gratifica immediata grazie al ricco montepremi che supera i 10.000€. Andrea Camarin inoltre ha già arricchito la kermesse con tantissimi eventi. Players party, finali della manifestazione racchette di classe e tante altre sorprese. “Dev’essere una festa del tennis trevigiano” commenta il Direttore del centro di Vacil. Avere nella Marca un evento del genere è un’occasione che dev’essere festeggiata come si merita. Dal 14 al 16 Aprile a San Marco di Resana Rodeo femminile su erba naturale, per giocatrici fino alla 3^ Categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/4. Weekend Rodeo allo Sporting Magi il 15 e 16 Aprile con direzione di Cesare Gabieli, che accetterà le iscrizioni per giocatori di 4^ femminile entro le ore 12 del 13 Aprile. Dal 15 al 30 Aprile a Vedelago Torneo di primavera maschile e femminile fino a giocatori 3.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/4. Altro open “sentito” sarà quello di Sernaglia dal 22/4 al 14/5 perché il montepremi sarà di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 20 Aprile.