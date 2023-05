Weekend di fuoco per il giovane Trentin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si preannuncia un fine settimana da cardiopalma per Giovanni Trentin, pronto a fare rotta verso l'Europa dell'est per affrontare due impegni in sequenza. Il sedicenne da Montebelluna, figlio d'arte di quel Mauro Trentin più volte migliore terraiolo d'Italia, aprirà il proprio tour de force con il Lietuva Rally 2023, primo appuntamento del Lithuanian Automobile Rally Championship che si correrà tra Venerdì 12 e Sabato 13 Maggio. Una partecipazione spot, quella del trevigiano, che tornerà al volante della Ford Fiesta Rally4, messa a disposizione da Baltic Motorsport Promotion e condivisa con Danilo Fappani. Partenza fissata alle ore diciotto di Venerdì, teorico del primo concorrente, per affrontare un doppio passaggio sulla speciale “A” (8,53 km), antipasto di un Sabato che metterà in campo i tratti cronometrati “B” (3,8 km), “C” (9,13 km) e “D” (4,25 km), da ripetere per due tornate. Nel pomeriggio due giri su “E” (12,45 km) ed “F” (6,92 km), concludendo i poco più di ottantacinque chilometri cronometrati con gli impegni “G” (6,05 km) ed “H” (6,55 km). “Il Lietuva Rally è un evento che non fa parte del campionato che sto seguendo” – racconta Trentin – “quindi si tratterà di un'apparizione spot per noi. Non ho mai corso in questo campionato quindi non so esattamente cosa potrò aspettarmi dal percorso di gara. Essendo terra e sapendo che ci sono delle belle strade posso dire che riuscirò ad adattarmi al contesto ed anche la nostra Fiesta lo farà. Siamo ansiosi di prendere il via di questa nuova avventura.” Archiviata la tappa inaugurale della serie lituana per il portacolori della scuderia di Follina non ci sarà tempo per rifiatare, dovendo spostarsi rapidamente verso Liepāja, in Lettonia, per il terzo appuntamento con il Latvian Rally Championship, in occasione del Rallysprint Vecpils. Una sola giornata di gara, quella di Domenica 14 Maggio, vedrà Trentin impegnato nel terzo atto della massima serie lettone che, dopo i primi due round, lo vede ottavo tra gli junior. Ad arricchire un inizio di carriera già promettente il primato, tra le RK9, nel Latvia Rally Sprint. Anche in questa seconda trasferta del fine settimana la bella speranza del sodalizio trevigiano farà coppia con Danilo Fappani sulla Ford Fiesta Rally4 portata sul campo da Baltic Motorsport Promotion, cercando di continuare a difendere al meglio i colori di ACI Team Italia oltre confine. “Sarà un fine settimana decisamente impegnativo per tutti noi” – aggiunge Trentin – “perchè correre due giorni in Lituania e poi spostarsi rapidamente in Lettonia non sarà una passeggiata. Se in Lituania non abbiamo mai corso la Lettonia sarà un qualcosa che già conosciamo meglio, avendo corso i primi due appuntamenti del campionato ovvero il Sarma ed l'Alūksne. Sono andati entrambi abbastanza bene ma l'importante non era il risultato ma finirle. Alla vettura non è stata apportata alcuna variazione mentre possiamo dire che il pilota avrà un minimo di esperienza in più da sfruttare. Anche questa seconda gara sarà su terra e, viste le prime due, mi sento più preparato per poterla affrontare. Secondo me si può fare una buona prestazione. Grazie ad ACI Team Italia, ad MT Racing ed a tutti i partners che ci stanno sostenendo.”