Xmotors Team, il presidente Stefan torna in pista a Magione

La passione è un tarlo che continua a scavare, anche quando si cerca di tenerlo lontano, ed anche il presidente di Xmotors Team non è rimasto esente. Dopo quasi due anni di stop, lontano dall'abitacolo di una vettura da competizione, Francesco Stefan ha deciso di riprendere tuta, casco, guanti e scarpe e di lanciarsi in una nuova sfida.

Correva l'anno 2019 ed il patron della scuderia trevigiana archiviava la sua attività da pilota con una quarta piazza di classe R5 sul circuito di Rijeka, su una Ford Fiesta R5 in, uno degli eventi validi per il Rally In Circuit Championship, unica apparizione attiva di quell'annata. Da una pista all'altra Stefan ha deciso di passare, dopo una lunga militanza nell'ambito dei rally, alla velocità in circuito, entrando nella famiglia polesana di Bolza Corse. La compagine di Adria, vincitrice lo scorso anno della FX Italian Series, metterà a disposizione del trevigiano una Cupra Leon Tcr per affrontare l'intera Super Cup Endurance 2021. «Dopo aver vissuto le ultime stagioni su gare spot - racconta Stefan - ho deciso che volevo dare una svolta, tornando ad avere un ruolo attivo da pilota oltre che portare avanti quello di presidente della scuderia Xmotors Team. Dopo aver corso, per tanti anni, nel mondo dei rally avevo voglia di qualcosa di diverso, di una nuova competizione e, quasi per caso, è nato l'incontro con Bolza Corse. Avevano già due Cupra Leon Tcr impegnate nella Super Cup Endurance e mi è stato proposto di far parte della squadra, allestendo una terza vettura. L'idea mi è piaciuta e la sintonia con Silvano Bolzoni è stata ottima. Eccoci qua, pronti a partire».

Il calendario della Super Cup Endurance 2021 metterà sul piatto, oltre l'imminente apertura di Magione in programma per il prossimo fine settimana, altri cinque eventi che si alterneranno sui principali tracciati italiani, proseguendo quindi con il round di Misano a fine Maggio, quello di Vallelunga a metà Giugno, quello di Imola, verso la fine di luglio, seguito a ruota da quello di Magione, ad inizio agosto, per poi concludere in quel di Adria, attorno alla fine di Ottobre. Stefan non sarà il solo a guidare la terza Cupra Leon Tcr, targata Bolza Corse, ma la stessa sarà condivisa con un altro trevigiano doc, Mauro Trentin, già visto in azione lo scorso anno. «Sarà un contesto del tutto nuovo per me - aggiunge Stefan - perchè ci troveremo a condividere la stessa vettura, io e Mauro, quindi avremo grosse responsabilità verso il team ma anche uno verso l'altro. Passare da ricognizioni e prove speciali a qualifiche e gare di gruppo sarà molto interessante. Xmotors Team continuerà attivamente a seguire il mondo delle corse su strada, principalmente rally e velocità in salita, ma con questa mia partecipazione andremo ad allargare un panorama che ci renderà ancora più dinamici. Sono molto curioso di iniziare». Appuntamento quindi fissato per domenica 28 marzo sul tracciato di Magione, con la disputa delle due gare, della durata cadauna di venticinque minuti, precedute al sabato dalla sessione di prove libere, su unico turno, e da quello di qualifica che decreterà la griglia di partenza.