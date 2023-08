Xmotors Team a tre punte all'Alpe del Nevegal

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Cronoscalata Alpe del Nevegal è pronta a bussare alla porta di Xmotors Team e sono tre i portacolori della scuderia di Maser già pronti all'appello. La salita bellunese, in programma per Sabato 5 e Domenica 6 Agosto, sarà valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Trofeo Italiano Velocità Montagna in zona nord, titolazioni che aumenteranno indubbiamente la caratura del parco partenti atteso alla sfida. Occhi puntati sull'attuale leader della Seat Ibiza Cup che giocherà la carta di casa ed infatti per Denis Mezzacasa la trasferta di fronte al proprio pubblico potrebbe recitare un ruolo chiave. Il pilota di La Valle Agordina è deciso a mantenere la leadership con la sua Seat Ibiza Cupra, in versione Racing Start, in un monomarca che si fa sempre più avvincente. “Arriviamo alla gara di casa da leader nel trofeo” – racconta Mezzacasa – “e sarà un appuntamento speciale per me perchè, quando ero ragazzino, venivo proprio a vedere questa salita. Non è un percorso difficilissimo ma ci sono tre punti che fanno la differenza. Se si sbagliano non si riesce più a recuperare. Abbiamo corso tante volte qui, ottenendo sempre buoni risultati, ma, non essendoci stati lo scorso anno, avremo l'incognita della chicane iniziale. Sarà un'altra lotta da coltello tra i denti ma ci auguriamo di poterne uscire ancora in testa.” Partecipazione decisa in extremis per un altro locale, quell'Alex D'Agostini del quale si sono perse le tracce dopo la sfortunata apparizione in un Bellunese che non gli è stato amico. Il pilota di Pedavena si presenterà al via della salita di casa con una Renault Clio Super 1600, messa a disposizione da MotulTech Racing, con tanta voglia di riscattare l'inizio di stagione. “L'Alpe del Nevegal è una gara spot che abbiamo deciso all'ultimo minuto” – racconta D'Agostini – “ma devo dire che nel passato mi ha sempre portato bene. Abbiamo corso qui ad anni alterni, arrivando secondi, ma sarà la prima volta che saremo al via con una Renault Clio Super 1600. Sarà tutto nuovo quindi vedremo cosa riusciremo a fare al termine del weekend.” A completare il terzetto sarà un altro pilota della zona, Matteo Consalter, al ritorno all'attività dopo una lunga assenza e pronto ad esordire con la sua nuova Renault Twingo R2. Il pilota di Fonzaso, alla prima apparizione all'Alpe del Nevegal, vanta un curriculum di indubbio valore, più volte vincitore con l'eterna 106 nei rally, ma è consapevole del dazio che dovrà pagare nell'essere al via con una vettura a lui inedita, su un tracciato mai affrontato prima. “Sarà la mia prima volta all'Alpe del Nevegal” – racconta Consalter – “e ci presenteremo al via con una vettura nuova, appena acquistata. Stiamo parlando di una Renault Twingo in versione R2, ben diversa da quelle che ero abituato a guidare nel passato. Essendo tutto nuovo, auto e percorso, non ci poniamo particolari obiettivi se non quello di arrivare in fondo, sperando di non patire troppo eventuali problemi di gioventù che si incontrano ad ogni nuovo inizio.”