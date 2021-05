Aria di novità per Xmotors Team al Rally Bellunese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Mancano pochi giorni ormai all'apertura del sipario sulla quarta zona di Coppa Rally ACI Sport, in programma il Rally Bellunese per l'imminente fine settimana. Saranno tre i portacolori di Xmotors Team schierati al via, spinti da diverse motivazioni ma tutti desiderosi di ben figurare sulle strade di una delle classiche del rallysmo in Triveneto. Ad aprire il tridente ci penserà Alex D'Agostini, al debutto assoluto nella classe regina su una Skoda Fabia R5 di Ferrari Motor Team, condivisa con Matteo Magrin sul sedile di destra. Per il pilota di Pedavena la coronazione di un sogno, quello di partecipare alla gara di casa su una vettura di livello assoluto, consapevole di aver alzato notevolmente l'asticella della sfida.

“Grazie ai miei partners – racconta D'Agostini – ed a tutti quelli che hanno reso possibile l'avverarsi di questo sogno. Sarà una gara spot e, seppure corra su strade di casa, la Skoda Fabia R5 non è la mia auto di tutti i giorni. Ci ho fatto una salita nel 2019 e una quindicina di chilometri di test, qualche giorno fa. Con il mio compare Matteo cercheremo di crescere, nel corso della giornata, e di migliorare il nostro passo. Non vedo l'ora di iniziare questo Bellunese.” Cambio di fronte anche per Giampaolo Bizzotto che, dopo una buona militanza nel Campionato Italiano WRC su vetture a trazione integrale, tornerà alla guida di un'anteriore dopo l'ultima apparizione, risalente alla stagione 2015, al Rally della Marca, su una Renault Clio gruppo A. Il pilota di Tombolo sarà della partita, assieme a Sandra Tommasini, a bordo di una Renault Clio Super 1600, messa a disposizione da PR2 Sport e battente bandiera Xmotors Team.

“Quest'anno sarà di transizione – racconta Bizzotto – e non credo parteciperemo a campionati particolari quindi ci siamo fatti il regalo di provare una vettura che non ho mai usato prima, la Renault Clio Super 1600. Correrò la gara del mio debutto, ho iniziato proprio qui nel 2012, e guiderò una delle trazioni anteriori che mi mancavano ancora da provare. Sono molto contento di provare questa Clio e mi auguro di riuscire a togliermi la ruggine nel minor tempo possibile.” Scendendo tra le millesei del gruppo A Xmotors Team presenterà al via un altro locale, Manuel De Paoli da Feltre, a bordo di una Peugeot 106 Rallye, iscritta in classe Prod. E6. Per lui e per il compagno di abitacolo, Luca Zollet, un appuntamento particolarmente sentito, quello con le strade amiche, nell'intento di migliorare il quarto posto siglato nell'edizione 2019. “Il Rally Bellunese è la nostra gara di casa” – racconta De Paoli – “e sarà la nostra seconda apparizione su una vettura di gruppo A, la prima con la 106 in questa configurazione. Correrò assieme all'amico Luca, un ragazzo che conosco da ventidue anni. La 106 che useremo è stata rimessa tutta a nuovo e credo che potremo essere competitivi perchè il percorso si adatta al mio stile di guida. Non sarà facile entrare nei primi tre ma ci proveremo, mettendocela tutta”.