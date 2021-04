"Your face for TVB": al Palaverde arrivano le sagome in cartonato dei tifosi

L'operazione consiste nel proporre ai tifosi di acquistare una "sagoma" cartonato a scelta personalizzata con la propria foto oppure neutra senza foto, per partecipare "virtualmente" alla prima storica qualificazione ai playoff di TVB. La "sagoma" verrà posta in tribuna al Palaverde, lato televisivo, nella prima partita di play off della De' Longhi TVB e nelle eventuali successive. Il concetto dell'iniziativa è dare sostegno da parte degli affezionati tifosi alla società in una stagione purtroppo giocata senza il pubblico, per dare ancora una volta un segno della passione e del senso di appartenenza anche a distanza. A fine stagione il "cartonato" potrà essere ritirato per ricordo dall'acquirente.

La base di partenza dell'offerta da effettuare è la seguente: Sagoma con foto personalizzata o neutra adulto: 50 euro; Sagoma bambino 40 euro; Offerta famiglia 2+1 (3 sagome): 100 euro.

Basterà inviare una mail con il nome e cognome più la propria foto (un primo piano del viso) e l'allegata contabile del bonifico bancario o del pagamento tramite PayPal.

Pagamento PayPal al link: paypal.me/trevisobasket

Pagamento Bonfico all'Iban: IT03L0585612001137571285361

Le richieste dovranno pervenire via e-mail a comunicazione@trevisobasket.it complete della foto (se desiderata) e dell'attestazione di pagamento, entro il 4 maggio p.v.

Nella causale del pagamento on line (bonifico o PayPal) andrà inserita la dicitura "erogazione liberale playoff 2021".