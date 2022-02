Zalf-Fior, azione vincente di Federico Guzzo alla Firenze-Empoli

Una azione d'altri tempi ha aperto la stagione 2022 della Zalf Euromobil Désirée Fior: a compierla, nella 35^ Firenze-Empoli è stato il trevigiano Federico Guzzo che, dopo essere andato in avanscoperta nei primi chilometri di gara, è riuscito a resistere al comando sin sul traguardo finale.

Una cavalcata durata per oltre 120 chilometri quella del talento trevigiano di Godega di Sant'Urbano classe 2001, prima in compagnia di altri quattro concorrenti e poi in perfetta solitudine: "Quando ho attaccato ad inizio corsa sapevo di stare bene e che avrei potuto dire la mia oggi ma non mi sarei mai aspettato di riuscire ad arrivare al traguardo così. Con il passare dei chilometri, ho cercato di gestirmi e nel finale ho sfruttato tutte le energie che mi erano rimaste per resistere al ritorno degli inseguitori: non è stato facile ma quando ho capito che non mi avrebbero più ripreso e ho visto lo striscione del traguardo mi è venuta la pelle d'oca per l'emozione. Iniziare così la nuova stagione è bellissimo: voglio ringraziare la squadra che mi ha protetto controllando la reazione degli inseguitori e tutto lo staff che nel corso di questi mesi invernali mi ha guidato nella preparazione. Sto molto bene e spero che questo 2022 possa regalarci ancora tante soddisfazioni" ha spiegato Federico Guzzo dopo il traguardo. "Ci tenevo a vincere per dedicare questa vittoria, oltre che a tutta la squadra, alla mia famiglia che mi è stata sempre vicina anche nei momenti difficili e che ha sempre creduto in me". Sempre sul traguardo di Empoli da segnalare anche il primo piazzamento in maglia Zalf Euromobil Désirée Fior per Andrea Guerra che ha chiuso al decimo posto.