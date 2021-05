Zalf-Fior, a Vigasio arriva il primo successo tra gli U23 per Portello

Prima vittoria di Alessio Portello tra gli Under 23. Il giovane velocista della Zalf Euromobil Désirée Fior si è imposto sul traguardo di Vigasio (Vr) finalizzando al meglio il lavoro del treno della formazione diretta da Mauro Busato, Ilario Contessa e Gianni Faresin. I ragazzi in casacca bianco-rosso-verde hanno controllato tutte le azioni più importanti di giornata e lanciato uno sprint perfetto a Portello che ha fatto prevalere il proprio rush vincente precedendo di una ruota il nazionale russo Gleb Syritsa già a segno in questo 2021 sul traguardo della Vicenza-Bionde e del Circuito del Porto. Per la formazione dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior si tratta della quarta affermazione stagionale, la prima allo sprint dopo gli arrivi solitari di Benedetti, Tolio e Guzzo rispettivamente a La Torre, nella Strade Bianche di Romagna e a Vittorio Veneto.

"Oggi finalmente siamo riusciti a raccogliere i frutti del lavoro svolto in gara e a conquistare un bellissimo successo in volata. Già ad Orsago la nostra squadra aveva dimostrato di poter contare su di un collettivo unito e molto competitivo ma non eravamo riusciti a mettere la nostra ruota davanti a tutti gli altri. A Vigasio tutto ha girato alla perfezione e possiamo tornare a sorridere" ha commentato a fine giornata il Ds Ilario Contessa.

Entusiasmo alle stelle per Alessio Portello che a poche settimane dal debutto nella nuova categoria ha riannodato il filo del successo che gli aveva permesso di mettersi in luce tra gli juniores: "Sono felice perchè oggi sono riuscito ad esprimermi al meglio e, anche se gli avversari erano di primissimo piano, è arrivata una vittoria speciale. La voglio dedicare ai miei compagni di squadra che hanno fatto un ottimo lavoro e a tutta la mia famiglia che mi è sempre stata vicino. Un pensiero speciale per mia mamma, visto che oggi è la festa della mamma, e per la mamma di Silvia Piccini. So che una dedica non può cambiare le cose ma vorrei far sentire a tutta la famiglia di Silvia la mia vicinanza, ci tenevo a vincere per dedicare loro un successo e oggi ci sono riuscito" ha concluso il 19enne friulano di Brugnera (Pn).