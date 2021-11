Grande festa in casa Zalf per la Laurea di Edoardo Faresin

Il 2021 ha regalato un ultimo grande successo alla Zalf Euromobil Désirée Fior: lunedì, infatti, Edoardo Francesco Faresin ha tagliato il traguardo della Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica. Edoardo, che vestirà la casacca bianco-rosso-verde anche nel 2022 ha completato così il Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica presso il Dipartimento di Ingegneria dell'informazione dell'Università degli Studi di Padova con la tesi sui "Modelli della cinetica del glucosio post-prandiale durante l'esercizio fisico" presentata insieme alla Professoressa Chiara Dalla Man.

Un traguardo importante e prestigioso per il 23enne di Mason Vicentino (Vi) che con la maglia della Zalf Euromobil Désirée Fior ha conquistato il traguardo di Collecchio (Pr) nel 2019 siglando la vittoria numero 1.000 in ammiraglia per Luciano Rui. E proprio il team manager della formazione trevigiana, insieme al DS Filippo Rocchetti e ad alcuni compagni di squadra hanno festeggiato Edoardo Francesco con tutta la famiglia Faresin per il raggiungimento di questo obiettivo personale.

"Questo era il mio obiettivo per quest'anno e sono felice di averlo raggiunto con una tesi che mi ha consentito di approfondire alcuni degli aspetti che già conoscevo da corridore. E' stato un lavoro bello e stimolante per il quale ringrazio la Professoressa Dalla Man che mi ha accompagnato in questo percorso. Un grazie speciale va a tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni e, in particolare, alla mia famiglia che c'è sempre stata, sia nei momenti belli sia in quelli difficili motivandomi a proseguire e a non mollare mai" ha spiegato un emozionato Edoardo Francesco Faresin. "Ora che questo traguardo è stato raggiunto ho deciso di prendermi un anno di pausa dagli studi per concentrarmi sul ciclismo nel 2022: al termine della stagione farò tutte le valutazioni del caso e deciderò quale strada intraprendere nel mio futuro. Il ciclismo è la mia grande passione ma anche gli aspetti che ho avuto il piacere di approfondire in questi anni mi interessa e mi stimola a proseguire negli studi" ha concluso Faresin che ha ricevuto le congratulazioni da parte di tutto l'entourage del team trevigiano.