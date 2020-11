Novità per la Zalf 2021: dalla nuova rosa all'importante licenza UCI Continental

Il 2021 porterà con sè diverse novità in casa Zalf Euromobil Désirée Fior e, molte di queste, sono state anticipate nelle scorse ore nel corso della prima riunione ufficiale della nuova rosa. La stagione numero 40 per la formazione guidata con vigore dai fratelli Antonio, Fiorenzo, Gaspare e Giancarlo Lucchetta e da Egidio Fior sarà anche la prima che vedrà il team trevigiano acquisire la licenza UCI Continental. Una decisione storica quella assunta dai quadri dirigenziali bianco-rosso-verdi, arrivata dopo una attenta valutazione e che coincide con il consolidamento della rosa degli atleti e dello staff tecnico. In ammiraglia, infatti, nel 2021 ci saranno i direttori sportivi Mauro Busato, Ilario Contessa e Gianni Faresin. Completano il gruppo, il meccanico Ivano Gemin e la new entry Filippo Rocchetti nelle vesti di massaggiatore.



"In quest'anno reso così difficile dal Covid-19 abbiamo avuto molto tempo per riflettere sulla mission che abbiamo portato avanti per quattro decenni e sulle prospettive che ci attendevano per il prossimo futuro. Dopo aver vagliato le diverse opportunità abbiamo deciso di chiedere all'UCI la licenza Continental che ci permetterà di poter affrontare con maggior tranquillità il calendario internazionale che già avevamo messo in cantiere per il 2020 e che non abbiamo potuto seguire a causa delle restrizioni per il Coronavirus" ha spiegato il patron Gaspare Lucchetta. "Scoprire e far crescere i giovani talenti è sempre stato il nostro obiettivo principale e i nostri tecnici hanno fatto un egregio lavoro in questi anni. Oggi viviamo in un ambiente in cui l'attenzione e le pressioni sui giovani emergenti sono sempre maggiori e ci è parso corretto affrontare questa situazione con tutti gli strumenti più adeguati".



"I successi sono sempre stati una conseguenza del nostro modo di interpretare il ciclismo e, anche i titoli conquistati nel 2019 da Alberto Dainese, Samuele Battistella e Marco Frigo dimostrano che ci avevamo visto giusto ma che c'era la necessità di aggiornare la formula del nostro team. L'esperienza maturata da Ilario Contessa e Mauro Busato in quest'ultima stagione trascorsa con Luciano Rui unita al ritorno di Gianni Faresin ci hanno dato le basi tecniche su cui ridisegnare il nostro progetto anche per gli anni a venire. Anche nel 2021 potremo contare su di una rosa molto competitiva che, ne siamo certi, saprà regalarci ancora grandi soddisfazioni" ha aggiunto il presidente Egidio Fior.



E proprio venerdì, per la prima volta, è stata radunata presso il quartier generale di Castelfranco Veneto la rosa di 15 atleti che nel 2021 sarà chiamata a difendere il blasone e la storia della Zalf Euromobil Désirée Fior. Al fianco dei riconfermati Stefano Gandin, Federico Guzzo, Lorenzo Quartucci, Samuel Slomp ed Edoardo Zambanini si aggiungeranno i ritorni di Edoardo Francesco Faresin, Alex Tolio e Matteo Zurlo. Debutteranno con la maglia della Zalf Euromobil Désirée Fior tra gli Under 23 i tricolori juniores su pista Alessio Portello e Manlio Moro in arrivo dal prestigioso vivaio della Borgo Molino Rinascita Ormelle. Esperienza e qualità sarà portata in dote dal toscano Gabriele Benedetti, dal veronese Giulio Masotto e dal padovano Elia Menegale insieme ai vicentini Davide Cattelan e Simone Raccani al loro secondo anno nella categoria.



"Abbiamo costruito una rosa ben assortita e con le carte in regola per essere competitiva su tutti i terreni. Ci attende un compito molto stimolante: confermare la tradizione vincente della Zalf Euromobil Désirée Fior anche nel mondo delle continental" hanno sottolineato i ds Gianni Faresin, Ilario Contessa e Mauro Busato nel dare il benvenuto alla rosa 2021. "Nonostante le incertezze legate al Coronavirus abbiamo predisposto un programma di avvicinamento alla nuova stagione che ripercorre le tappe tradizionali ma siamo pronti ad aggiornarlo a seconda delle varie problematiche che ci troveremo ad affrontare".



Questa la rosa della Zalf Euromobil Désirée Fior 2021:

Confermati: Stefano Gandin, Federico Guzzo, Lorenzo Quartucci, Samuel Slomp ed Edoardo Zambanini

Nuovi: Alessio Portello, Manlio Moro, Gabriele Benedetti, Giulio Masotto, Elia Menegale, Davide Cattelan, Simone Raccani, Edoardo Francesco Faresin, Alex Tolio e Matteo Zurlo



Staff tecnico:

DS: Mauro Busato, Ilario Contessa e Gianni Faresin

Meccanico: Ivano Gemin

Massaggiatore: Filippo Rocchetti