Zamberlan firma la classe e la tappa dell'IRC

Va in archivio un fine settimana positivo, anche se con qualche rimpianto dalla classe regina, per Xmotors Team, partendo da un Rally del Casentino che ha visto un Edoardo De Antoni non del tutto soddisfatto del suo dodicesimo assoluto. Il pilota di Camposampiero, in coppia con Martina Musiari su una Skoda Fabia Rally2 Evo di Motor Team iscritta da La Superba, si aspettava qualcosa di più dal Venerdì e dal Sabato aretino, chiudendo il cerchio con l'undicesimo tra gli iscritti all'International Rally Cup e con un bis di dodicesimi, quello in gruppo RC2N da unire a quello colto in classe R5 - Rally2. “Siamo arrivati e contenti del traguardo raggiunto” – racconta De Antoni – “ma ci aspettavamo un passo diverso dal nostro Casentino. Non abbiamo trovato particolare feeling con l'auto per un risultato che non ci soddisfa pienamente. Un gara bella, impegnativa e completare una Talla con una Rally2 è la migliore soddisfazione del fine settimana. Grazie a tutti i nostri partners.” A gioire è indubbiamente Daniele Zamberlan, vincitore della classe A6 e della tappa dell'IRC valevole per un Trofeo 2 Ruote Motrici Sport che lo vede ancora in piena lotta per il titolo. Il pilota di Casale sul Sile, in coppia con Enrico Nicoletti su una Peugeot 106 Rallye gruppo A di Avior Racing iscritta da La Superba, è pronto a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima stagionale. “Dopo il secondo all'Elba ed il terzo al Taro è arrivata la prima vittoria” – racconta Zamberlan – “ma non è ancora detta l'ultima parola per l'IRC. Il nostro avversario diretto vanta un numero maggiore di partenti in classe quindi può prendere più punti di noi. È stata la gara più dura che abbia mai affrontato, prove tanto difficili quanto belle. Ce la giocheremo fino all'ultimo metro.” Un sottile filo conduttore ha legato il rammarico nella classe regina tra la Toscana ed il Rally del Friuli Venezia Giulia dove il neo acquisto della compagine di Maser, Dimitri Tomasso, puntava ad essere maggiormente incisivo nel primo atto della Coppa Rally ACI Sport di quinta zona. Il portacolori di MRC Sport, in coppia con Matteo Turatti su una Skoda Fabia R5 di Motor Team, ha chiuso in settima posizione assoluta, in gruppo RC2N ed in classe R5 - Rally2 un Sabato ed una Domenica che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni di campionato. “Ben poco da dire dal nostro Friuli” – racconta Tomasso – “perchè le aspettative erano ben più alte. Abbiamo pagato molto lo scotto di essere fermi da quasi un anno e di trovare i giusti riferimenti per affinare il setup. Abbiamo corso con la prima versione della Fabia e questo, unito a qualche errore di troppo come il testacoda sulla quarta con venti secondi persi, ci ha penalizzato. Il bilancio è comunque positivo, soprattutto per i chilometri fatti che ci hanno permesso di migliorare l'assetto. Purtroppo la classifica non ci premia, vedendo i nostri diretti rivali classificarsi nelle prime tre posizioni. Cercheremo di rifarci al prossimo Città di Scorzè.”