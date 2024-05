Zanin alle Canarie per la seconda dell'europeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Scatterà ufficialmente nel pomeriggio di oggi il secondo appuntamento valevole per il FIA European Rally Championship, il Rally Islas Canarias, con gli occhi di Xmotors Team che saranno tutti puntati su Mattia Zanin e sulla sua voglia di riscatto. Reduce da una tanto bella quanto sfortunata apparizione nell'apertura sugli sterrati ungheresi il giovane pilota di Conegliano è pronto a tornare al volante della Peugeot 208 Rally4 di MS Munaretto, da condividere con Elia De Guio, per rimettersi in corsa nella serie Junior. “Sarà la prima volta che parteciperemo a questo evento” – racconta Zanin – “perchè lo scorso anno non faceva parte del calendario dello Junior. Abbiamo affrontato una giornata di test Martedì scorso, durante la quale abbiamo provato una serie di soluzioni utili per affrontare al meglio questo evento. Abbiamo bisogno di punti, dopo il ritiro in Ungheria. Siamo pronti.” Tutto è pronto con il portacolori di ACI Team Italia che, sostenuto dal sodalizio di Maser, affinerà gli ultimi dettagli nello shakedown di oggi pomeriggio, prima di aprire ufficialmente le ostilità sportive sulla speciale spettacolo “Las Palmas de Gran Canaria” (1,80 km). La sfida entrerà nel vivo domani, Venerdì 3 Maggio, con una prima tappa che si articolerà sul doppio passaggio di “Agüimes - Santa Lucía” (14,83 km), “Tejeda” (11,07 km) e “Artenara - Gáldar” (21,15 km), prima di far posto alla frazione conclusiva, quella di Sabato 4 Maggio, che porterà il trevigiano sui tratti cronometrati di “Arucas - Firgas” (9,41 km), di “Moya - Valleseco” (27,70 km) e di “San Mateo - Valsequillo” (11,50 km), tutti da ripetere per due tornate. Un totale di poco meno di duecento chilometri cronometrati per rilanciare le proprie ambizioni. “Non vedo l'ora di prendere il via di questo rally” – aggiunge Zanin – “perchè è caratterizzato da prove speciali molto belle e guidate. Qui la precisione di guida e la capacità di gestire le gomme fa la differenza. L'obiettivo è quello di puntare ad un buon risultato, soprattutto dopo il ritiro avuto in Ungheria. Dobbiamo raddrizzare la nostra classifica di campionato e ci metteremo il massimo del nostro impegno per riuscirci. Grazie a tutti i partners che ci sostengono.”