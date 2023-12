Rugby, al Benetton il secondo derby con Parma, Zebre battute 36-14

Dopo aver disputato il primo round a Parma, oggi Benetton Treviso e Zebre replicavano il "derby italiano" dello United Rugby Championship. Facile successo dei Leoni per 36-14. I biancoverdi salutano il 2023 nelle zone altissime di URC a 32 punti in classifica.

Monigo è sold-out e 5.000 appassionati biancoverdi spingono il Benetton Rugby. Nelle battute iniziali della gara i Leoni spingono il piede sull’acceleratore. Fallo delle Zebre, Benetton che decide di andare in touche nei cinque metri ospiti. Drive implacabile guidato da Gianmarco Lucchesi e il tallonatore va in meta. Smith è preciso dalla piazzola. I biancoverdi continuano a gestire il possesso e vogliono aumentare il divario. Ratave sulla fascia sinistra è debordante e rompe diversi placcaggi. Da una delle sue sortite personali scappa via alla retroguardia ducale e offre ad Alessandro Garbisi l’ovale della seconda meta trevigiana. Smith è molto bravo a trasformare dalla linea di fondo. Le Zebre reagiscono e guadagnano molto territorio. Da una mischia sui cinque metri trevigiani, i ducali sfruttano un multifase e Prisciantelli trova lo spazio per la marcatura pesante. Lo stesso Prisciantelli trasforma e punteggio sul 14-7. La gara è molto viva e ci sono diversi ribaltamenti di fronte. I Leoni si difendono con ordine e a pochi istanti dall’intervallo trovano la terza meta del pomeriggio. Un’altra volta la maul è parecchio avanzante, i biancoverdi sono nei cinque metri dei parmensi e Marin illumina con un assist prelibato per Ignacio Mendy, che sulla bandierina destra va schiacciare. Smith sfiora la terza conversione corretta, ma il pallone di poco non centra i pali e primo tempo che si chiude con il Benetton Rugby avanti 19-7.

Comincia la ripresa e i Leoni piazzano subito la quarta meta che vale il punto di bonus offensivo. Lucchesi è un giocoliere, supera un difensore e poi sfodera un calcetto velenoso, Krumov non trattiene l’ovale e in area di meta Alessandro Izekor come un falco preme l’ovale. Smith non centra i pali. Coach Bortolami decide di effettuare quattro cambi in una volta sola: Gallo per Spagnolo, Lorenzo Cannone per Lamaro, Duvenage per Garbisi e Albornoz per Marin. Le Zebre tornano in gara grazie alla meta di Bigi, abile a timonare la maul fino a oltre la linea. Prisciantelli trasforma e punteggio sul 24-14. Altri cambi nelle fila dei Leoni con Bernasconi al posto di Lucchesi, Pasquali per Zilocchi e Zanon per Menoncello. I padroni di casa capiscono che è il momento di scavare il break decisivo e lo piazzano grazie alla scorribanda infermabile di Sebastian Negri che trova la meta personale. Il neoentrato Albornoz trasforma. Ultimo cambio tra i Leoni con Ruzza per Snyman. Il Benetton Rugby prende il largo: Duvenage è velocissimo a spostare l’ovale per Tomas Albornoz che in tuffo sulla bandierina fissa la marcatura pesante. Il mediano d’apertura argentino non riesce a convertire dalla piazzola. Leoni avanti sul 36-14, punteggio con cui si chiude il derby.



Marcature: 3′ meta Lucchesi tr. Smith, 12′ meta Garbisi tr. Smith, 22′ meta Prisciantelli tr. Prisciantelli, 38′ meta Mendy; 44′ meta Izekor, 55′ meta Bigi tr. Prisciantelli, 58′ meta Negri tr. Albornoz, 63′ meta Albornoz.

Note: Trasformazioni: Benetton Rugby 3/6 (Smith 2/4, Albornoz 1/2); Zebre Parma 2/2 (Prisciantelli 2/2). Man of the match: Onisi Ratave (BEN).

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith, 14 Ignacio Mendy, 13 Tommaso Menoncello (56′ Marco Zanon), 12 Malakai Fekitoa, 11 Onisi Ratave, 10 Leonardo Marin (50′ Tomas Albornoz), 9 Alessandro Garbisi (50′ Dewaldt Duvenage), 8 Sebastian Negri, 7 Michele Lamaro (C) (50′ Lorenzo Cannone), 6 Alssandro Izekor, 5 Eli Snyman (61′ Federico Ruzza), 4 Niccolò Cannone, 3 Giosuè Zilocchi (56′ Tiziano Pasquali), 2 Gianmarco Lucchesi (56′ Bautista Bernasconi), 1 Mirco Spagnolo (50′ Thomas Gallo).

Head Coach: Marco Bortolami.

Zebre Parma:

15 Geronimo Prisciantelli (C), 14 Pierre Bruno, 13 Luca Morisi, 12 Damiano Mazza, 11 Simone Gesi, 10 Giovanni Montemauri, 9 Gonzalo Garcia (54′ Alessandro Fusco, 65′ Scott Gregory), 8′ Davide Ruggeri (59′ Giacomo Ferrari), 7 Iacopo Bianchi (59′ Luca Andreani), 6 Guido Volpi, 5 Andrea Zambonin, 4 David Sisi (40′ Leonard Krumov), 3 Juan Pitinari (46′ Matteo Nocera), 2 Luca Bigi (59′ Giampietro Ribaldi), 1 Danilo Fischetti (54′ Luca Rizzoli).

Head Coach: Fabio Roselli.