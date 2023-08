Serata al Sant'Artemio di Treviso, sette le corse in programma

Seconda serata sotto le luci delle cinque previste ad agosto, quella in programma sabato 12 agosto all'ippodromo del Sant'Artemio di Treviso. Sette le corse in programma con inizio alle 19.30 e ben 70 cavalli a darsi battaglia in pista. Tanti i nomi che contano del panorama trottistico nazionale, da Roberto Vecchione e Holger Ehlert a Pietro Gubellini, reduce da un triplo di vittorie settimana scorsa sull'anello da mille metri della Marca, sino ad arrivare ai soggetti allenati dal top trainer Alessandro Gocciadoro, presenti anche in questa circostanza come sette giorni fa. La prova a maggior dotazione è un doppio chilometro a handicap posto in chiusura che ha raccolto ben 15 concorrenti. Favori del pronostico per l'avvantaggiato Alfa Wise As che può sfruttare 20 metri di vantaggio nei confronti dei penalizzati Zelia CC Sm, Cagliostro e Bestewo.