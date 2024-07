Oltre 2mila persone alla prima edizione di "Tobagi Festival"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Oltre 2mila persone, in due serate consecutive, hanno invaso piazza Tobagi a San Biagio di Callalta per il debutto di “Tobagi Festival”, il nuovo evento musicale organizzato dalla Pro Loco con il contributo del Comune di San Biagio di Callalta. Un giusto mix di musica, buon cibo e sano divertimento a km zero, ad ingresso libero e gratuito, senza la necessità di prenotazione. Venerdì sera 28 e sabato 29 giugno la centrale piazza di San Biagio si è riempita di musica e canzoni con la prima edizione del “Tobagi Festival”. Un evento estivo voluto fortemente dall’Amministrazione comunale, portatore di messaggi positivi: ritrovarsi in paese per conoscersi, per parlare, per divertirsi insieme, per vivere appieno il senso di appartenenza e quindi di comunità. Una manifestazione che rientra negli obiettivi prioritari dell’Amministrazione guidata dalla prima cittadina Valentina Pillon, di fare rivivere le piazze del paese, a cominciare appunto da piazza Tobagi, con eventi culturali, aggregativi, di sport. La prima serata, venerdì 28 giugno, è stata animata dal format “Radio Piterpan Impatto”, rivolto soprattutto ad un pubblico giovane insieme ad E-lisa, Fedro, Stefy e De Cicco. Un’esperienza multisensoriale, che ha unito la musica più in voga del momento con un’ambientazione spettacolare, con show di luci e colori, ballerine e il performer sanbiagese Lex Serafo. Nella seconda serata, sabato 29 giugno, pensata per un pubblico più adulto, si sono esibiti “Ascolta Pooh tribute band” in occasione del “Tour Ascolta20”, per festeggiare i 20 anni di attività del gruppo. Oltre alle canzoni, è stato uno show coinvolgente, con tante immagini e video, che ha fatto cantare e ballare il pubblico presente omaggiando la platea con i più grandi successi dei Pooh: da “Uomini soli” a “Chi fermerà la musica” passando per “Piccola Katy”. In entrambe le sere funzionava uno stand gastronomico, oltre ad alcune proposte di truck food. “È stata un'occasione unica di incontro, socializzazione e spensieratezza per tutte le fasce d'età” – ha commentato Pillon. “Un ringraziamento di cuore all’esperienza e alla dedizione della Pro Loco di San Biagio che ha permesso di trasformare i sogni in realtà e a tutti i volontari che si sono adoperati per l’ottima riuscita dell’evento”.