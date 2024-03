Il libro sospeso nel 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Venerdì 22 marzo alle ore 17.30 alla Libreria Paoline di Treviso si presentano altri tre nuovi libri che raccontano storie di persone, a promozione e sostegno del progetto il "Libro sospeso 2024" di Cittadinanzattiva, realizzato in collaborazione con la Libreria Paoline, la direzione e il cappellano della Casa circondariale di Treviso. "Il Libro sospeso 2024" rientra nella tradizione napoletana del caffè sospeso e del vasto mondo "della sospensione", che genera solidarietà sociale diffusa. L'idea originale è basata su una tazzina di caffè, consumo diffuso a forte valenza sociale e solidaristica nella città cosmopolita di Napoli, che si basa sul concetto del dono fiduciario. Una tazzina di caffè pagata, affidata per la sua distribuzione, come personale scelta, del barista ad un'altra persona di passaggio nel suo bar. "Il Libro sospeso" ha circa la medesima logica. E' un libro donato, con dedica del donante. La sua distribuzione viene affidata a discrezione unica della struttura direzionale della Casa circondariale. Nessuno deve ringraziare nessuno, com'è giusto nella logica sociale e filosofica del dono. Il dono scelto, il libro, ha un valore fortemente apprezzato dai destinatari, che in questo caso sono persone detenute. I libri, dice la narrazione, sono diffusi ed estesi in diverse realtà penitenziarie. In alcune, ad esempio, vengono organizzate letture ad alta voce e discussioni conseguenti. Sono molteplici anche le rappresentazioni teatrali che nascono da letture e interpretazioni di libri. Analogamente, quando Cittadinanzattiva Treviso ha deciso di lanciare l'iniziativa "Il Libro sospeso" è partita da questa attenzione e gradimento, cercando di immaginare come possa essere utilizzata nell'immenso tempo della detenzione. "Il Libro sospeso 2024" è alla sua terza edizione. Nei precedenti anni, abbiamo ottenuto risultati positivi e generosi. Attorno al dono, abbiamo attivato iniziative culturali come la presentazione di libri che consentivano ad alcune persone nostre ospiti di presentare la loro lettura, collegandola alle proprie esperienze professionali, che in genere sono caratterizzate da alto valore sociale e solidaristico. Sono stati ospiti, accolti e intrattenuti dal presidente di Cittadinanzattiva Treviso e della Rete di Malachia, Francesco Rocco: Anna Mancini, la presidente di ADVAR e della Casa dei Gelsi; il direttore del carcere di Santa Bona, Alberto Quagliotto; l'assessora al Sociale e alla città inclusiva del Comune di Treviso, Gloria Tessarolo. Nel prossimo e ultimo incontro ( venerdì 22 marzo 2024, sempre alla Librera Paoline di Treviso) ci saranno il direttore dell’URP Ufficio Relazioni Pubbliche dell'Ulss 2 Marca Trevigiana Giordano Giordani e Giuseppe Possagnolo, presidente dell'impresa Sociale Castel Monte. La raccolta dei libri per le persone detenute è sempre stata collegata a un periodo importante della liturgia cattolica: la Quaresima. Questa, com'è riconosciuto, ha un alto valore solidale e umano. Un valore nel quale Cittadinanzattiva si riconosce e pratica, avendo noi come missione fondante la valorizzazione e la difesa dei diritti delle persone, con attenzione a quelli fragili ed esclusi. Nel 2024 il valore del libro, come tale, è diventato la parte più forte del progetto, anche rispetto a quello solidaristico. La nostra idea si è mischiata, di fatto, alla folla diffusa che sta scegliendo il libro come valore nuovo di cultura e conoscenza. Il punto importante di avvio è stato, ad esempio, la Fiera del Libro dei piccoli editori (Roma, dicembre 2023). Qui sono venuti tanti giovani e diverse persone. Dentro alla mostra mercato ci sono state diverse iniziative culturali di notevole interesse. Oggi, di fatto, c'è una nuova attenzione alla lettura, anche rispetto ai libri letti e ascoltati con sistemi informatici, dove e quando si vuole. Qui ci sono letture interessanti con titoli moderni, che la lettura di professionisti, consente non solo di gradire l'ascolto, in diversi casi anche di più che nella lettura diretta. Tornando al nostro progetto trevigiano "Il Libro sospeso 2024", esso è ancora in essere. E' sufficiente recarsi alla Libreria Paoline di Treviso (vicino al Duomo) e suor Fatima e le sue collaboratrici saranno pronte come guida e consigliere. La scelta è libera e personale. Alla fine, come conclusione di questa informativa dovuta, anche come trasparenza rispetto a chi ha donato, abbiamo in questa edizione 2024 cercato di coniugare la solidarietà concreta verso persone fragili, come sono le persone detenute, con il valore oggettivo del libro e della sua lettura. In questo siamo stati accompagnati, bene direi, da quanto ha scritto e detto il prof. Umberto Eco ( semiologo, filosofo, saggista, intellettuale e scrittore di romanzi di successo), quando ha affermato che "chi non legge, avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5mila anni: c'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito... perché la lettura è un'immortalità all'indietro". Giancarlo Brunello Cittadinanzattiva Treviso