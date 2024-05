Premio letterario San Paolo 2024: premiazioni a Santa Caterina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La XXIII Edizione 2024 del Premio Letterario San Paolo, promossa dall’Associazione NOI San Paolo di Treviso, è ormai arrivata alla sua fase conclusiva, con la cerimonia di premiazione che si svolgerà sabato 18 maggio 2024 alle ore 16 presso il Museo di Santa Caterina.

Circa 230 autori si sono cimentati con una poesia o con un racconto sul tema dell'acqua: emozioni e storie che parlano dell'acqua o come fonte di vita o come risorsa primaria o come causa di sventura e di calamità. Il Concorso ha visto la partecipazione di scrittori e poeti di ogni parte d’Italia. Per la sezione A, Racconto, il 1° premio è stato assegnato alla scrittrice Marta Bonucci di Terni per il racconto, brillante e accurato, Tic.Tic.Bum.Bum, dove l’acqua è la protagonista di una vicenda di solitudine. Per la sezione B,Poesia, si è aggiudicato il 1° premio la poetessa Tiziana Monari di Prato per la poesia Il soldatino di piombo, in cui il soldatino diventa un emblema di resilienza nella tragica realtà di un’alluvione, descritta con tratti impressionistici e un lessico evocativo. Hanno partecipato al Concorso anche poeti dialettali veneti che con le loro opere preservano e tramandano tradizioni e cultura popolare. Per questa sezione C la giuria ha assegnato il 1° premio alla poetessa Giovanna Bertoncello, di Rosà di Vicenza per la suggestiva e delicata lirica Aqua de rocia, un inno alla purezza di un’acqua nascente che, scorrendo umile e lenta, ci penetra dentro. Numerosa è stata la partecipazione di studenti che con i loro racconti e le loro poesie hanno affrontato il tema dell’acqua con dedizione e anche con una certa emozione per questa prova speciale da parte, in particolare, di alcune classi della primaria e della media guidate dalle loro docenti. Per la sezione D1, riservata agli studenti della scuola primaria, la giuria ha assegnato il 1° premio a Sebastiano Zavarin, della scuola M.S. Tiozzo di Porto Viro (RO) per il racconto fantasioso e magico dal titolo L’Hotel del Signor Acqua. Per la sezione D2, riservata agli studenti della scuola media, si è aggiudicato il 1° premio Riccardo Zangrando di Ponte nelle Alpi (BL) per il brioso racconto Il ragazzino avaro di grazie, in cui il protagonista si rende finalmente conto, dopo averne subito la mancanza, della necessità di un uso responsabile dell’acqua. Per la Scuola superiore, sezione D3, il 1° premio è andato a Davide Rossi di Follina (TV) per il racconto Una goccia per dono, in cui il concitato dialogo tra una giovane goccia, appena caduta dal cielo, e una goccia anziana, ormai abituata al suo ciclico peregrinare, vuole trasmettere il messaggio che la vita, anche quello di una goccia, è un dono da non sprecare. Infine, per la sezione DP, Giovani Poeti, il 1° premio è stato assegnato a Sofia Vanotti di Follina (TV) per la poesia Inarrestabili, in cui i diversi passaggi del fluire di un torrente vengono paragonati alle varie esperienze di vita di un adolescente. La selezione delle opere è stata effettuata da una giuria presieduta dal giornalista e scrittore Guido Lorenzon e composta da esponenti del mondo culturale trevigiano. Come da tradizione, vengono assegnate in premio ai primi classificati anche opere di apprezzati artisti di Arte in Fiera Dolomiti e di Web Arte Mostre. Il Comitato Organizzatore esprime la propria gratitudine, oltre che a Franco Fonzo, da sempre sostenitore del Premio San Paolo, e alla Fondazione Feder Piazza per la preziosa acquaforte di Francesco Piazza, anche agli altri artisti: Gabriella Guerra Brunetta, Stefano Cusumano, Giulia De Serio, Arnaldo Guadagnini, Luciano Mares, Vittorino Morari, Cosimo Palagiano, Valentina Scattolin, Vincenzo Vanin, Francesco Volpato. Con le loro opere essi conferiscono al Premio prestigio e un particolare profilo culturale.

Il Premio San Paolo, sostenuto dal patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e della Città di Treviso, può contare anche sulla collaborazione di numerose istituzioni cittadine: dall’Associazione Trevisani nel mondo, che da più di 50 anni mantiene vivo il legame con le tradizioni della terra trevigiana, all’Avis comunale, che con la sua presenza trasmette ai giovani studenti il valore della salute e della solidarietà, alle Fondazioni Cassamarca e Feder Piazza, che sono attive in città nella promozione della cultura, all’ATS, Alto Trevigiano Servizi, che gestisce la risorsa dell’acqua nel trevigiano, all’IC5 Coletti che collabora con Noi San Paolo nel progetto “Scuola e territorio: per una scuola intesa come bene comune", al GAT Gruppo Anziani Treviso, al Circolo di poeti El Sil e alla Cooperativa Sociale La Esse. Importante per il Premio è anche il sostegno di aziende del territorio che credono nel valore della cultura e della partecipazione: dalla Cantina Miotto di Colbertaldo di Vidor, coinvolta nel progetto “Cantine solidali”, basato sulla collaborazione di lavoro tra comunità di persone con disabilità e aziende agricole, a Casa Allarme, a Macelleria Succulenta, a Saccon Pane e Caffè. Le opere finaliste verranno pubblicate in un libretto, ad opera della stamperia della Provincia di Treviso. La cerimonia di premiazione si terrà nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Caterina il 18 maggio 2024 alle ore 16,00 con ingresso libero. Per il Comitato Organizzatore Enrico Stecca (presidente di NOI San Paolo) Info Segreteria: Luigi Cesaroni cell. e whatsapp 328 3237956 oppure premioletterario@noisanpaolo.it Dichiarazioni: • Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha espresso il proprio apprezzamento per un premio letterario che, partito da un quartiere di periferia, è diventato nel tempo un evento culturale consolidato e significativo per tutta la città di Treviso. "Il Premio San Paolo è un inno all’essere comunità, ma anche a fare cultura, a valorizzare le emozioni. Per questo, rinnovo il plauso dell’Amministrazione verso un’iniziativa di cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi". • E’ soddisfatto il prof. Luigi Cesaroni, segretario del Comitato Organizzativo: “Anche per questa XXIII edizione i partecipanti sono stati numerosi. Sono pervenute circa 230 opere, di cui 120 racconti e 110 poesie. Molti autori provengono anche da fuori Veneto. Siamo contenti che il Concorso susciti ancora interesse e adesione, forse anche per la sua tradizionale caratteristica di abbinare arte e letteratura. I premi sono infatti in gran parte costituiti da opere d’arte, che, grazie al sostegno e alla collaborazione di Franco Fonzo, sono donate da apprezzati artisti della Marca Trevigiana e che rendono così onore e prestigio a questo nostro Concorso”. • “Da diversi anni il Premio è gestito da Noi San Paolo” – ricorda Enrico Stecca, presidente di questa associazione di quartiere, particolarmente impegnata nella formazione dei giovani. “Questo premio, nato nel lontano 1977 nel cuore di San Paolo di Treviso con lo scopo di offrire un’occasione di crescita culturale, è diventato negli anni un evento significativo per l’intera città di Treviso; ma abbiamo voluto che mantenesse comunque il suo radicamento nel quartiere e non disperdesse la propria vocazione originaria”. • Il Presidente della giuria, Guido Lorenzon, ha espresso l’apprezzamento suo e di tutti i giurati per l’ottima qualità di gran parte delle opere concorrenti. “Non è stato facile stilare una graduatoria definitiva. Purtroppo la “dura lex” dei concorsi prevede che solo i primi vengano “nominati” e tutti gli altri a seguire. Ma molti di questi meritano comunque un grande plauso. Anche dalle scuole, primarie, medie e superiori, sono pervenuti buoni e apprezzati lavori di ragazze e ragazzi che hanno dato prova di valide costruzioni narrative e poetiche”.