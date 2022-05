Trofei Alpe Adria: vincono Peruzzo e Rico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago il torneo di 3^ categoria con 115 iscritti coordinati da Dean Pinezic è di Peruzzo e Rico. Maurizio Junior Peruzzo del Bassano ha vinto l’ultima gara del maschile contro Rudy Tonon dello Sporting Magi di Ponte della Priula. Primo set tirato andato a favore del vicentino per 6/4 poi sulla scia positiva, Peruzzo affondava i colpi e chiudeva l’incontro per sei giochi ad uno. Bronzi per il giocatore del Villa Guidini Massimiliano Tesser e per il giovane patavino Federico Zuin. Peruzzo in questa competizione ha totalizzato be 6 vittorie tutte in due set dimostrando una caratura ben superiore al ranking di 4.1. Nel femminile molto equilibrio negli ultimi 3 incontri, vinti tutti dalla pordenonese Marta Rico che nell’ultimo incontro è riuscita a portare a casa entrambi i tie break con Stefania Boscarino del Padova Est. Terze le coneglianesi Bevilacqua dell’Olivera di San Vendemiano, Giorgia e Beatrice. Una garanzia per il club che con un’under 16 e un’under 14 entrambe pronte per la terza categoria, porteranno a casa parecchi trofei. Agli internazionali di Vicenza FL Service Cahllenger Atp erano 3 i trevigiani in lizza. Mattia Ghedin è uscito con l’Ucraino Oleg Prihodko tds numero 5 per 6/2 6/1, Matteo Marfia con Yan Bondarevskiy al terzo set 6/4 1/6 6/2, mentre Edoardo Cherie Ligniere doveva giocare con il mestrino Matteo Viola ma ha ricevuto il by e si dovrà scontrare Lunedì mattina alle 10 con il francesce Kenny De Schepper. Torneo Giovanile ad Altivole dagli 11 ai 16 anni maschile e femminile. Sono 65 i giovani coordinate da Beatrice Zaffi. Dal 28/5 al 12/6 torneo giovanile a Vedelago 12, 14 e 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/5. Al Park di Villorba Open femminile dal 3 al 14 Giugno. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Giugno.