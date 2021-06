Sabato 26 giugno alle 18.00 "Ubriachiamoci di poesie (e spritz)"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I poeti veneti CHIARA MARTINELLI, CARLO MOLINARI, KRISTINE REBESCO aka IRIS e OGNI POESIA presenteranno il progetto sul territorio di RINASCIMENTO POETICO (www.rinascimentopoetico.it) all’interno di una serata di letture poetiche accompagnate da Spritz e cicchetti veneziani. Interverranno anche FRANCESCA TOMASINI, referente di Rinascimento Poetico per il Friuli, e lo scrittore PAOLO GAMBI, ideatore del movimento. CHIARA MARTINELLI è nata a Venezia il 25/12/1980, dove tutt’ora vive. Accompagnata da sempre dall’arte, dalla musica, dalla letteratura, dalla pittura, sviluppa negli anni una spiccata sensibilità che riversa nelle poesia. Nella metà del 2021 verrà pubblicata la sua prima silloge poetica “Spogliarsi nelle parole”, edita dalla Bertoni Editore. Una sua poesia è presente nella raccolta “Emilia Romagna – Omaggio in versi e fotografie” sempre edita dalla Bertoni Editore. È referente per il Veneto di Rinascimento Poetico. CARLO MOLINARI nasce a Conegliano (TV) ed è laureato in Giurisprudenza. Inizia a scrivere poesie fin da bambino. Il pittore e poeta Nerone dice di lui: “Carlo Molinari è un poeta che cerca la poesia come se fosse il pane quotidiano (…), le sue poesie mi ricordano tanto quelle di Cesare Pavese”. Lo scrittore e poeta Filippo Fenara descrive il suo stile come “denso di fascino e tecnica sopraffini”. Molinari ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti in premi letterari, anche a livello internazionale. Ha pubblicato otto libri ed è presente con le sue poesie in svariate antologie e siti internet. Numerose sono le recensioni e gli articoli di testate giornalistiche che parlano della sua poetica. È referente per il Veneto di Rinascimento Poetico. KRISTINE REBESCO aka IRIS, ha diciotto anni ed è originaria della provincia di Venezia. Frequenta il quinto anno di Istituto Tecnico per il Turismo e tra poco avrà l'esame di maturità. La passione per la scrittura è piuttosto recente, nata sui banchi di scuola, ma l’ha portata in fretta ad avvicinarsi alla poesia aderendo a Rinascimento Poetico di cui ha condiviso il manifesto. . È referente per il Veneto di Rinascimento Poetico. OGNI POESIA è nata a Piove di Sacco (PD) nel 1997. Fin da bambina si è sempre distinta dai suoi coetanei per la fervida immaginazione che le faceva passare i pomeriggi seduta sulla scrivania della sua camera a scrivere racconti e leggere libri. Si è avvicinata alla poesia nel 2014, grazie alla passione per la scrittura e la costante voglia di migliorarsi. Tutt’ora legge e scrive poesie espandendo la sua poetica che lei stessa ritiene nascere da un’amozione. Laureanda in consulente del lavoro sta anche lavorando alla sua prima raccolta poetica. È social media manager (in particolare per il canale Instagram) di Rinascimento Poetico. FRANCESCA TOMASINI nasce in Sardegna ma all’età di tre anni si trasferisce in Friuli. Ha alle spalle svariate esperienze lavorative, tra cui assistente informatica e negli ultimi anni è impiegata nella ditta di famiglia. Canta nel coro della chiesa ed Presidente di un’associazione culturale. Riferimento regionale di “RINASCIMENTO POETICO FVG”, ha pubblicato a febbraio 2021 la sua prima raccolta di poesie intitolata “BLU” in collaborazione con l’artista Debora Biancalana. PAOLO GAMBI è il fondatore di Rinascimento poetico. Ha pubblicato una trentina di libri, molti dei quali nel Gruppo Mondadori. Alcuni sono stati tradotti in cinque lingue. La sua ricerca artistica ruota intorno alla parola nel rapporto con la psiche e la tecnologia. Hanno parlato delle sue poesie realtà di settore come Poesia del Nostro Tempo, RAI poesia, Rivista Clandestino, Vuela Palabra (in spagnolo), Voce (Argentina), Espoarte, oltre a media generalisti come il Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale. RINASCIMENTO POETICO è uno spazio spontaneo e libero che raduna tutti quei poeti che credono che la poesia possa cambiare la vita delle persone. Per aderire al movimento RINASCIMENTO POETICO: · Leggi il nostro manifesto su www.rinascimentopoetico.it Se ne condividi il contenuto aderisci. · Vieni a seguirci sul profilo IG (www.instagram.com/rinascimentopoetico) · Unisciti al gruppo FB (www.facebook.com/groups/284939826572373): condividi le tue poesie con noi · Scrivici di dove sei e di cosa ti occupi, se hai voglia di mettere tue competenze a servizio della poesia rinascimentopoetico@gmail.com