Al via la terza edizione di "Una storia per Emergency"

La strada per l'uguaglianza, la pace e la tutela dei diritti passa attraverso il cinema con UNA STORIA PER EMERGENCY, bando per sceneggiature di cortometraggi rivolto a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni di età. Dopo il successo delle prime due edizioni, EMERGENCY rinnova la sua alleanza con il mondo del cinema italiano lanciando la terza edizione del concorso nato per promuovere tra i ragazzi una riflessione sulle conseguenze sociali e sanitarie della guerra, sul diritto universale alla cura, sull’accoglienza e sulla tutela dei diritti umani. EMERGENCY si rivolge quindi alle nuove generazioni per stimolare una narrazione originale e complessa su temi sensibili, offrendo un ascolto attento e specializzato alle loro proposte di storie per il cinema e la possibilità di trasformarle in film brevi grazie alla collaborazione con INDIGO FILM, RAI CINEMA e RAI PER IL SOCIALE. La sceneggiatura vincitrice verrà infatti messa in produzione da Indigo Film e il cortometraggio che ne risulterà sarà poi promosso di concerto dai quattro partner dell'iniziativa e sarà visibile in esclusiva su Rai Cinema Channel. Le prime due edizioni di Una storia per EMERGENCY hanno dato vita ai cortometraggi Ape regina (scritto da Alessandro Padovani e diretto da Nicola Sorcinelli), vincitore del premio Premiere Film ad Alice nella Città 2019 e di molti altri riconoscimenti, e Capitan Didier (scritto da Roberta Palmieri e diretto da Margherita Ferri), che incontrerà prossimamente il pubblico con le prime proiezioni festivaliere. Anche i corti delle edizioni precedenti saranno visibili su Rai Cinema Channel. Per questa terza edizione le sceneggiature saranno valutate da una giuria composta da Pedro Armocida (Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro), Fulvio Firrito (Rai Cinema), Nicola Giuliano (Indigo Film), Michela Greco (Emergency), Paola Minaccioni (attrice), Paola Randi (regista) e Marina Sanna (Rivista del Cinematografo, selezionatrice Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia). La partecipazione al concorso è gratuita. Sarà possibile candidarsi compilando i moduli presenti sui siti https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/una-storia-per-emergency/, www.indigofilm.it e www.raicinema.it entro le ore 24 del 30/06/2021. Le sceneggiature candidabili dovranno essere idonee per la realizzazione di un cortometraggio della durata minima di 3 minuti, dovranno essere originali e inedite. La giuria selezionerà la sceneggiatura vincitrice in base ai criteri di qualità, originalità, attinenza al tema assegnato e fattibilità produttiva. EMERGENCY ONG Onlus è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Da allora EMERGENCY ha curato oltre 11 milioni di persone, una ogni minuto. EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.