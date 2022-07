E' on line il video di "Latin love", il nuovo brano del cantautore friulano Ivan Comar

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Da martedì 12 luglio, è online il videoclip di “LATIN LOVE”, il nuovo singolo del cantautore friulano IVAN COMAR attualmente in radio e disponibile in digitale. Diretto da Luca Mazzeo e Arturo Zocco, il video ha come protagonisti lo stesso Ivan Comar insieme a Tatiana Bernardi, modella, influencer e attrice di Udine che ha collaborato con Playboy. Racconta della spensierata fuga d’amore dei due protagonisti su una decapottabile in un caldo pomeriggio d’estate, insieme al simpatico amico a quattro zampe Max. Il video del brano è disponibile al seguente link: https://youtu.be/Nnkv3DGcrsU. «“Tutti quanti vogliono vivere un Latin Love” – spiega Ivan Comar – Con questo messaggio ho voluto affrontare con spensieratezza un tema che a me sta a cuore: il non smettere mai di inseguire i propri sogni. Nel caso del videoclip il sogno è rappresentato dalla ricerca dell'amore della propria vita, ma il messaggio può essere adattato da ognuno di noi a un qualsiasi desiderio che brama ardentemente. Perché tutti abbiamo il diritto e il dovere di vivere i nostri sogni!». Il cantautore IVAN COMAR nasce a Udine il 12 settembre 1982. Comincia a scrivere le prime canzoni in lingua inglese all’età di 14 anni, trovando ispirazione negli artisti della scena britpop inglese e dai grandi cantautori internazionali. Il debutto discografico avviene nel 2006 con l’Ep “Here to Stay” dei Lost Exit, in cui ricopre il ruolo di cantante e compositore. Nel 2008, insieme agli Spinal Crackers, pubblica l’Ep “What does it shine?” e nel 2011 intraprende la carriera da solista, con il nomae d’arte Evan Lennon, pubblicando l’Ep “Made in Evan”, nel quale vengono esplorate sonorità synth pop. Dal 2013 inizia la sua attività di autore, al fianco di Francesco Contadini e di Gabriele Saro, e in quello stesso anno pubblica il suo album “Project X”. Nel 2019 dà vita al suo nuovo percorso artistico scrivendo canzoni in italiano, pubblicando il 5 luglio 2021 “Sotto il Sole”, scritto insieme a Paola Pezzolla e edito della Raimoon Edizioni Musicali di Maurizio Raimo. “Sotto il Sole” è un brano estivo che è frutto della voglia e del bisogno di rinascita dopo i lunghi mesi di lockdown, un inno alla gioia e alla spensieratezza. Nell’ottobre 2021 firma con la Mea Record Company di Angelo Anselmi, con cui realizza i singoli “Ambre Marie” e “Universo”, usciti rispettivamente il 1 dicembre 2021 e il 15 febbraio 2022.