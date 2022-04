Amministrative 2023, Conte: «Mi ricandido per i trevigiani, no ad altri incarichi politici»

Il sindaco di Treviso: «Punto al secondo mandato per completare il lavoro svolto fino ad oggi. Per questo rassicuro tutti del fatto che non lascerò la Marca per andare ad occupare altro ruoli»

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, in vista delle prossime elezioni comunali del 2023 non lascia, anzi raddoppia. «Mi ricandiderò per i trevigiani con l'obiettivo di completare il lavoro svolto fino ad oggi. Per questo dirà di no ad altri incarichi politici come qualcuno mi ha proposto». Qualcuno lo avrebbe visto bene in qualche ruolo in Regione o persino a Roma, ma l'attuale primo cittadino del capoluogo nella sua futura vita professionale non vede altro che la Marca trevigiana. Sarà però la Lega a dover comunque ufficializzare la sua candidatura, ma tutto fa ovviamente propendere che non ci saranno sorprese di sorta all'ultimo minuto.