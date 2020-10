Treviso: una cicchetteria che offre i sapori più genuini della nostra terra

Piccolo e incantevole locale nel cuore di Treviso. Si possono assaggiare degli ottimi cicchetti e si può scegliere un buon vino tra le varie proposte dal locale.

Bacaro San Michele nasce a Treviso nel 2016 dall’entusiasmo di creare qualcosa di diverso ma autentico, familiare e caratteristico. Un luogo da poter chiamare casa, per i trevigiani così come per i turisti, che scopriranno nel locale l’atmosfera calda e accogliente del Veneto e delle sue persone.

Ottimo angolo gourmet nel cuore della città. Per aperitivi di qualità accompagnati da cicchetti deliziosi e non dalle solite patatine. Perfetto anche per pranzi e cene, con piatti caratteristici della tradizione veneziana, al giusto prezzo. Il tutto condito dall'atmosfera allegra del personale preparato, rapido ed efficiente. Ottimo vino, buoni taglieri di salumi o formaggi, crostini, panini, cicchetti.