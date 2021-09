Lo smartphone diventa un’audioguida: presentata la nuova app del Museo Santa Caterina

Lo smartphone che diventa un’audioguida per un'esperienza di storytelling del tutto nuova, per avvicinare cittadini e turisti al patrimonio storico-artistico di Treviso. E’ questa la novità presentata ieri dal Comune per quanto concerne il polo museale di Santa Caterina. L’offerta di accoglienza dei visitatori del Museo si è difatti arricchita con l’arrivo di una app digitale che potrà essere utilizzata come audioguida sia durante le visite in loco che a casa sorseggiando un buon caffè. Il software, che è stato realizzato dalla D’Uva (azienda fiorentina che da 60 anni collabora con Musei e Chiese in tutta Italia, tra cui la Basilica di San Marco, il Teatro La Fenice ed il Colosseo) e che è già scaricabile dagli store Google Play ed App Store, permetterà di fruire dei contenuti anche in assenza di connessione Internet e darà accesso a tutte le informazioni e ai tour multimediali pensati da Paola Bonifacio ed Elisabetta Gerhardinger, rispettivamente Manager e Conservatrice dei Musei Civici di Treviso.

«Il bello della creazione di una vera e propria app è la piena fruibilità, anche da casa e non solo al museo - afferma l’assessore comunale ai Beni Culturali e Turismo, Lavinia Colonna Preti – Inoltre, il visitatore è libero di scegliere il percorso che preferisce e le opere che vuole vedere a seconda del tempo che ha a disposizione, senza contare che prossimamente creeremo anche un’apposita app dedicata ai bambini, mentre porteremo il servizio anche al Museo Bailo. L’obiettivo è quello di aumentare il turismo di prossimità per arrivare un domani a rendere gratuite ai cittadini le collezioni permanenti dei nostri Musei Civici. L’app è dunque un importante aggiornamento che, come già accade in molte altre città di cultura a livello internazionale, deve essere vista come un mezzo tecnologico per rendere più confortevole e immersiva la visita al nostro ampio patrimonio artistico».

Nel dettaglio, con un semplice tocco sul display, i visitatori potranno avere accesso ad una moltitudine di contenuti ed immagini (anche storiche), scegliendo così in totale autonomia cosa approfondire, trasformando un viaggio culturale in un’esperienza anche digitale e comunicativa. L’audioguida diventa così uno strumento utile ed intuitivo che mette a disposizione del pubblico tutte le indicazioni per la visita agli affascinanti percorsi del complesso di Piazzetta Botter. La narrazione, sia in italiano che in inglese, accompagnerà quindi i turisti raccontando i luoghi e le opere, illustrandone le vicende e la storia in maniera coinvolgente ed immediata. Inoltre, i contenuti si articolano già in tre diversi percorsi in riferimento alla Chiesa di Santa Caterina, al Museo archeologico e alla Pinacoteca, per una ricca esperienza che propone circa 40 minuti di audio multilingue, 34 punti di ascolto e 147 immagini di alta qualità.

Infine, i Musei Civici sono già ora in possesso di ben 40 smartphone Samsung che potranno essere consegnati gratuitamente ai visitatori (insieme a delle cuffiette) e che verranno igienizzati dopo ogni utilizzo in ottemperanza ai protocolli anti Covid-19. In alternativa, si potrà comunque sempre scaricare l’app gratuitamente sul proprio telefono, anche semplicemente inquadrando il QR code posizionato all’ingresso di Santa Caterina.